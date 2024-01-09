Александр Лукашенко наградил лауреатов спецпремий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп»

Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп». Этой традиции в Беларуси более четверти века. На сцену за заслуженными наградами поднялись те, кто проявил себя в Год мира и созидания. 2023-й сделал белорусов духовно сильнее и еще увереннее, особенно на фоне событий, которые происходят вокруг нас, – подчеркнул Президент. Репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В фойе Дворца Республики светло как от Вифлеемской звезды. И дело не только в украшениях или иллюминации, а в сердцах белорусов, которые сияют чистотой и духовным развитием. А премия – это лишь государственный ответ на наш национальный характер.

Матушка с зычным именем Анфиса смиренно несет свой подвиг монашества. В цивилизации цифровой повестки хоть кто-то должен звонить в колокола вечности.

Матушка Анфиса, настоятельница Свято-Покровского женского монастыря:

Мы не можем идти все в монастырь, мы не можем все бить поклоны. Но мы можем быть с богом. С богом растить хлеб, растить детей(наше поколение), с богом строить этот мир. Но есть такие, которых избрал господь, которые молятся. Пока стоят монастыри и храмы, будет сохранен мир.

К вере разбудила клиническая смерть, теперь к вере пробуждает колокольный звон древнего храма в Толочине. На его восстановление ушло 10 лет. Как вышивка бисером: трудно изнурительно – картина готова. Восхитительный шедевр. В начале пути росли, а сестры спали закутавшись. Глядя теперь на этот многофункциональный комплекс, диву даешься. Вот оно, рождественское чудо! Архитектурную жемчужину страны восстановили из пепла. Найти меценатов или описание строений в архивах Петербурга. Одно сложнее другого. Теперь здесь есть место даже для мирского. Компьютерный класс и кинозал. Матушка Анфиса:

Мы просто хотим воспитать человека, который бы любил Родину, имел предел добра. Мы говорим о том, что ходить перед Богом – это делать добрые дела и идти по свету.

Духовные посылы и трудолюбивый характер умело замесили в Свислочи.

Ирина Гутор, заведующий отделом Свислочского РДК и народного творчества:

Мы восхваляем труд селянина, механизатора, хлебороба, его семью. Восстанавливаем традиции хлебопечения наши белорусские. И вот когда к нам съезжаются все профессиональные и непрофессиональные пекари на наш каравай-фест, вот это все можно увидеть.

За память о геноциде отмечена Генеральная прокуратура. Подопечные Андрея Шведа сделали самое важное: по инициативе Президента задокументировали всю боль нашего народа. И коллеги из Белтелерадиокомпании переложили эту боль на эмоциональный язык телеэкрана. Сейчас особый смысл в сохранении традиций. Традиционное общество, как вершина, которую нужно держать.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Люди, вдохновленные, которые любят свое дело, люди – некоторые из многих, кто трудятся на родной земле. Поздравляя вас с высокими наградами, хочется пожелать, чтобы вы и дальше служили добрым примером и вдохновляли других людей на эти важные труды.

Иосиф Станевский, архиепископ – митрополит Минско-Могилевский:

Сегодняшний мир требует и ожидает от нас Евангелие на нашей руке, «далони», в наших действиях. Поэтому душа нас подталкивает. Христианская душа, наполненная Богом, подталкивает нас к созиданию, миру, качественному строительству и молитве.

Будущее есть лишь у тех народов, у которых есть моральные ориентиры и семейная политика. Уже второй раз духовную премию получает «Мать и дитя». Это название РНПЦ, а Батька и дети – это один из кодов современной Беларуси.

Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Каждый из нас, работая в сфере здравоохранения, образования, культуре, спорте, несет благородную миссию – делать людей здоровыми не только нравственно, но и физически. Прививать семейные традиции и ценности, воспитывать веру в свое историческое прошлое, любовь к Родине. Мы горды, что живем в стране с богатым историческим прошлым, благополучным настоящим и, безусловно, великим будущим. Это будущее в наших руках.

Особенностью этой духовной премии стало то, что среди награжденных много людей в погонах. Действительно нет лучше той любви, чем к Отечеству. Кадеты из Полоцка, бойцы роты почетного караула и военный оркестр – у каждого своя дорога к награде, вернее, марш.