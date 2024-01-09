Лукашенко: «Беглые гвалтом кричат про «заняпад» духовности и культуры. Никакого «заняпада» не будет!»

Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Двери Покровского храма не закрывались с XVII века. Но до недавних пор особый интерес у туристов вызывала лишь история о ночевке в обители Наполеона Бонапарта и спрятанном кладе. Обидно, что зачастую заморские богатства и особы привлекают нас больше, чем свое родное. Именно духовная премия ставит все на свои места. Есть пророки в своем Отечестве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, белорусы, созидатели по своей сути. Мы издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность в самые сложные периоды развития. Это очень важно, что я только что произнес. Многие сегодня, особенно наши беглые, гвалтом кричат про «заняпад» духовности и культуры. Никакого «заняпада» не будет, если мы будем являть нашему народу шедевры этого творчества. Никто никого душить за творчество не будет. Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Но мы никому не позволим разрушить то, что веками создавалось и вырабатывалось поколениями белорусов – наши традиции, наша духовность и самые высокие чувства основаны на том, прошлом. И разрушать его нельзя. Излишне предавать политике тоже не стоит.

Читайте также:

Лукашенко: недруги выбирают удобный момент, чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса!

Лукашенко о Героях Беларуси: «Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу»

Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания