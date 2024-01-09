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Лукашенко о Героях Беларуси: «Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу»

09 января 2024 18:27
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Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Лукашенко о Героях Беларуси: «Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу»-1

Духовные посылы и трудолюбивый характер замесили в Свислочи. Проект «Батькава булка» оказался смачным во всех смыслах. И гастрономическом, и телевизионном. СТВ «Батькову булку» вывел на медийное поле. Наш канал – информационный партнер этого проекта.

Бережливое отношение к хлебу в корнях белорусского народа. Наши земли пропахивали войны, а последняя хотела вырвать все ростки белорусского народа.

Лукашенко о Героях Беларуси: «Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша память гарантия мира в будущем. Как я уже говорил, забудем дорогу к храмам и памятникам той войны ждите войны. С чувством гордости и уверенности в своем завтра мы смотрим на преемников поколения победителей патриотов, надевших погоны. Среди лауреатов премии «За духовное возрождение» военнослужащие роты почетного караула и оркестра Минской военной комендатуры, а также Полоцкое кадетское училище, которое окончил, кстати, Герой Беларуси летчик Никита Куконенко. Наш с вами современник, к сожалению, ушедший от нас. Своих героев прошлого и настоящего мы знаем, помним и чтим. Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу. В них мы видим силу духа белорусов.

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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