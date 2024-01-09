Лукашенко о Героях Беларуси: «Это люди с чистым сердцем, искренней любовью к родной земле и своему народу»

Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Духовные посылы и трудолюбивый характер замесили в Свислочи. Проект «Батькава булка» оказался смачным во всех смыслах. И гастрономическом, и телевизионном. СТВ «Батькову булку» вывел на медийное поле. Наш канал – информационный партнер этого проекта.

Бережливое отношение к хлебу в корнях белорусского народа. Наши земли пропахивали войны, а последняя хотела вырвать все ростки белорусского народа.