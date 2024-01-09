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Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания

09 января 2024 17:25
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Наша память – гарантия мира в будущем, и он является важнейшей ценностью. Такими словами символично в рождественскую неделю Александр Лукашенко обратился к тем, кто своим ежедневным трудом делает нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Республики состоялась церемония вручения наград лауреатам премии «За духовное возрождение», спецпремий Президента деятелям культуры и искусства, а также «Белорусский спортивный Олимп».

Лукашенко: «Беглые гвалтом кричат про «заняпад» духовности и культуры. Никакого «заняпада» не будет!»

Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания-1

Создатели храмов и патриотической музыкальной мозаики, творца театральных подмостков и победители спортивных арен. Хранители памяти и законодатели медийных трендов – все они формируют Беларусь настоящую. Все они сегодня на сцене Дворца Республики, на них смотрит вся страна.

Лукашенко о лауреатах спецпремии: благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, как раньше, в эти светлые праздничные дни мы встречаемся, чтобы поблагодарить людей, которые самоотверженно служат своему народу и стране. Мы подводим итоги культурной и духовной жизни минувшего года. Он привел на эту сцену необыкновенно талантливых, чутких, искренне преданных своему делу белорусов. В том числе благодаря им мы достигли поставленных целей Года мира и созидания. Тем самым стали духовно сильнее и еще увереннее, особенно на фоне событий, которые происходят вокруг нас. Для нас очевидно: мир – это важнейшая ценность для любого народа, особенно белорусского, потому что мы знаем его цену.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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