В Минске капитальные расходы на здравоохранение увеличатся в среднем на 34%

Капитальные расходы на здравоохранение в Минске в 2024 году увеличатся в среднем на 34 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для улучшения условий пребывания пациентов и работы персонала в 2023-м году было дополнительно выделено более 15 миллионов рублей на текущий ремонт зданий и помещений.

Активно строятся новые объекты здравоохранения и модернизируются действующие. В этом году планируют ввести в эксплуатацию корпус 4-й больницы. На финальном этапе и возведение нового блока МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Также завершается строительство хирургического корпуса 11-й больницы. Каждый пятый рубль в городском бюджете направляется на охрану здоровья населения. В этом году на эти цели планируется потратить более 2 миллиардов. Это свыше 1 000 рублей в расчете на одного жителя в год.