Александр Лукашенко: «Надо срочно возвращать больницы онкологическим больным»

Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и об оказании качественных медицинских услуг 21 мая говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию. Президент отметил белорусских врачей, а также Минздрав, который хорошо организовал работу всей системы в условиях пандемии коронавируса.
Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно»
Ежедневный опыт позволяет решать многие проблемы. При этом глава государства акцентировал внимание и на других болезнях, которые тоже нужно лечить.
Как уточнил министр здравоохранения Владимир Караник, в Витебске областной онкологический диспансер вернулся к основному направлению деятельности, там провели уже 30 онкоопераций.
Владимир Караник о ситуации на станции скорой помощи в Бобруйске: «Нарушений в доплатах выявлено не было»
Александр Лукашенко пожелал всем выдержать этот период. Обстановка улучшается, но главное сейчас – не расслабляться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Со следующей недели, если процесс будет так развиваться, как сейчас, а вы меня убеждаете в том, что уже два-три дня мы можем в Минске, как в Витебске, пойти вниз, хотя мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо.
Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, вы как онколог прекрасно понимаете, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкологическим больным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней.
Это мы сейчас сосредоточились на пневмониях, надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране, есть такие у нас грамотные, ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных, а почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что сами туда могут попасть, в это число.
Нам надо спасать людей, потому что показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире – никто уже не оспаривает. Никто!
А если еще ревизию провести, посмотреть – мы ж туда записываем все практически пневмонии – то ковидных там еще меньше, процентов на 30. Это хорошо, но ни в коем случае не расслабляться.