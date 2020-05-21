Александр Лукашенко: «Надо срочно возвращать больницы онкологическим больным»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со следующей недели, если процесс будет так развиваться, как сейчас, а вы меня убеждаете в том, что уже два-три дня мы можем в Минске, как в Витебске, пойти вниз, хотя мы не видим роста в Минске сейчас. Это счастье. Даже уже в минус пошли. Это хорошо.

Тоже надо освобождать больницы, которые мы заранее готовили на всякий случай, чтобы у нас были койки в запасе. Надо понимать, вы как онколог прекрасно понимаете, что у нас же онкологические операции. Пусть не сложные, не тяжелые, но отложенные. Поэтому надо срочно возвращать эти больницы онкологическим больным. То же самое и другие больницы, которые должны заниматься лечением других болезней.

Это мы сейчас сосредоточились на пневмониях, надо до конца пройти этот путь и доказать всем. Особенно у нас в стране, есть такие у нас грамотные, ах, чего это у нас 950 или сколько случаев мы выявляем ковидных, а почему не больше? Кому-то хочется больше, но они не думают о том, что сами туда могут попасть, в это число.