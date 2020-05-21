Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся

Новые квадратные метры начнут возводить уже осенью. Речь идет о Санкт-петербургском квартале, который будет состоять из 9 многоэтажек. Сейчас проходят торги по выбору генподрядчика на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

В июне планируется начать прокладку сетей для первой очереди комплекса. В начале осени уже приступят к возведению жилья. Все 932 квартиры в квартале будут предназначаться для нуждающихся, но купить их можно будет за собственные или кредитные средства. К слову, квартиры в новом микрорайоне относятся к разряду элитного жилья.