Прямой эфир

Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся

21 мая 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многодетные семьи Минска смогут быстрее решить свой квартирный вопрос, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новый квартал для очередников вырастет вдоль улицы Семашко неподалеку от 9-й больницы.

Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся-1

Новые квадратные метры начнут возводить уже осенью. Речь идет о Санкт-петербургском квартале, который будет состоять из 9 многоэтажек. Сейчас проходят торги по выбору генподрядчика на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Санкт-Петербургский квартал на Семашко построят для нуждающихся-4

В июне планируется начать прокладку сетей для первой очереди комплекса. В начале осени уже приступят к возведению жилья. Все 932 квартиры в квартале будут предназначаться для нуждающихся, но купить их можно будет за собственные или кредитные средства. К слову, квартиры в новом микрорайоне относятся к разряду элитного жилья.

# Строительство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом
21 мая 2020 14:24

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом

Водное шоу с музыкой и подсветкой: на Свислочи протестировали поющий фонтан
21 мая 2020 14:20

Водное шоу с музыкой и подсветкой: на Свислочи протестировали поющий фонтан

«Может, я их и не накоплю и не буду наказан». Что говорят водители о балльной системе штрафов?
21 мая 2020 14:19

«Может, я их и не накоплю и не буду наказан». Что говорят водители о балльной системе штрафов?