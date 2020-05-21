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«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом

21 мая 2020 14:24
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Новости Беларуси. Когда поддержка важна и своевременна. 21 мая минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В медучреждение поступили экспресс-тесты, а также оборудование для ПЦР-диагностики. Специалисты отмечают, что прибор отличается высокой надежностью и простотой управления.

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«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -1

Общая стоимость оборудования с набором реагентов для проведения тестов составила 195 тысяч рублей. Кстати, при формировании спонсорской помощи были учтены предложения Минздрава и непосредственно самого лечебного учреждения.

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -4

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -6

Павел Семенюк, генеральный директор холдинга «Белресурсы»:
Это оборудование, которое мы передаем, оно соответствует всем мировым стандартам, диагностирует на уровне ДНК, РНК все вирусные инфекции, кроме коронавирусной инфекции. Данное оборудование может использоваться при диагностировании других вирусных инфекций: инфекционного гепатита, ВИЧ-инфекции и других довольно опасных заболеваний.

Производительность данного оборудования в сутки – порядка 1000 тестов. Я думаю, что это поможет врачам в борьбе за здоровье и жизни наших граждан.

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -9

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -11

Николай Юровский, главный врач городской клинической инфекционной больницы Минска:
Во многом повысит производительность нашей работы, быстрее будем получать анализы, большее количество анализов будет производиться, своевременно передача в лечебные учреждения ответов будет проходить. Естественно, более раннее назначение лечения таких пациентов. Естественно, исход этого процесса будет заранее известен – будет больше поправляться людей.

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -14

«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом -16

Следует отметить, что белорусские компании активно участвуют в борьбе с коронавирусом. Помощь медикам уже оказали десятки организаций.

# Коронавирус # общество # Павел Семенюк # Николай Юровский # Фотофакт

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