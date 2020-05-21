«Будет больше поправляться людей». Минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Когда поддержка важна и своевременна. 21 мая минская инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медучреждение поступили экспресс-тесты, а также оборудование для ПЦР-диагностики. Специалисты отмечают, что прибор отличается высокой надежностью и простотой управления. США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Общая стоимость оборудования с набором реагентов для проведения тестов составила 195 тысяч рублей. Кстати, при формировании спонсорской помощи были учтены предложения Минздрава и непосредственно самого лечебного учреждения.

Павел Семенюк, генеральный директор холдинга «Белресурсы»:

Это оборудование, которое мы передаем, оно соответствует всем мировым стандартам, диагностирует на уровне ДНК, РНК все вирусные инфекции, кроме коронавирусной инфекции. Данное оборудование может использоваться при диагностировании других вирусных инфекций: инфекционного гепатита, ВИЧ-инфекции и других довольно опасных заболеваний. Производительность данного оборудования в сутки – порядка 1000 тестов. Я думаю, что это поможет врачам в борьбе за здоровье и жизни наших граждан.

Николай Юровский, главный врач городской клинической инфекционной больницы Минска:

Во многом повысит производительность нашей работы, быстрее будем получать анализы, большее количество анализов будет производиться, своевременно передача в лечебные учреждения ответов будет проходить. Естественно, более раннее назначение лечения таких пациентов. Естественно, исход этого процесса будет заранее известен – будет больше поправляться людей.