Водное шоу с музыкой и подсветкой: на Свислочи протестировали поющий фонтан

Новости Беларуси. Случайные прохожие на набережной Свислочи смогли увидеть, как будет выглядеть новый фонтан в парке Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером 20 мая провели тестовый запуск водного арт-объекта с музыкой и подсветкой. Инновационный фонтан будет поющим, струи смогут менять направление и высоту. Водное шоу дополнят световыми эффектами. Во время возведения фонтана в воду были вбиты сваи, от них протянуты «рукава». Сейчас ведутся завершающие работы. Открытие искусственного гейзера запланировано ко Дню Независимости.