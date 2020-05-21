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Водное шоу с музыкой и подсветкой: на Свислочи протестировали поющий фонтан

21 мая 2020 14:20
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Новости Беларуси. Случайные прохожие на набережной Свислочи смогли увидеть, как будет выглядеть новый фонтан в парке Янки Купалы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водное шоу с музыкой и подсветкой: на Свислочи протестировали поющий фонтан-1

Вечером 20 мая провели тестовый запуск водного арт-объекта с музыкой и подсветкой. Инновационный фонтан будет поющим, струи смогут менять направление и высоту. Водное шоу дополнят световыми эффектами. Во время возведения фонтана в воду были вбиты сваи, от них протянуты «рукава». Сейчас ведутся завершающие работы. Открытие искусственного гейзера запланировано ко Дню Независимости.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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