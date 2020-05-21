Александр Лукашенко о лицензировании медицинской деятельности: «Лишней зарегулированности быть не должно»
Новости Беларуси. О здоровье граждан в нынешнее непростое время и об оказании качественных медицинских услуг сегодня, 21 мая, говорили у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства представили проект постановления Минздрава «О перечне процедур, которые составляют лицензируемую медицинскую деятельность».
В первую очередь, речь идет о СПА-услугах, которые не относились к медицинской помощи и не лицензировались Минздравом. Несколько несчастных случаев в частных медцентрах, наличие судебных разбирательств, связанных с качеством услуг в массажных кабинетах и салонах красоты, вынуждают ведомство установить более четкие границы между понятиями «медицинские» и «бытовые» услуги.
Похожий документ Совмин принимал в марте 2011 года. Назрела необходимость обновить его положения. К тому же, списки услуг, которые предлагают населению, постоянно расширяются: внедряются новые физиотерапевтические, косметологические и хирургические методики, используется новая медтехника.
Президент хорошо владеет ситуацией и подчеркивает: лишней зарегулированности быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С тех пор, когда мы сделали много шагов по тому, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, и дали свободу большую людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы, вопросы в том числе лицензионной деятельности. Когда я посмотрел на этот проект постановления правительства, я подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами вопросы лицензирования. Может, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы.
К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы.
Но мы с вами должны исходить из того, что лишней зарегулированности быть не должно. Это ни к чему хорошему не приведет. Это мы лишних чиновников будем держать от здравоохранения, которые людей должны лечить. Мы, кстати, уже видим некоторые изъяны своей работы в системе здравоохранения, мы часто с вами обсуждаем эти вопросы в ходе так называемой этой пандемии. Мы должны будем иметь, как я уже сказал, лишних людей. И это будет просто злить определенную часть тех работников, которые хотят, допустим, заниматься массажами или еще какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи?
Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией и прочим, смотрят: на полу плитка и на стенке плитка – аккуратная, чистая плитка керамическая, из «Керамина» белорусского. Вот это нельзя! Надо, чтобы были обои – уже до такой дикости доходит. Поэтому я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно.
Во Дворце Независимости также обсудили эпидемиологическую ситуацию. Президент отметил белорусских врачей, а также Минздрав, который хорошо организовал работу всей системы в условиях пандемии коронавируса.
Ежедневный опыт позволяет решать многие проблемы. Александр Лукашенко пожелал всем выдержать этот период. Обстановка улучшается, но главное сейчас – не расслабляться.