«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?

Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция. Символично, что церемония прошла накануне праздника, Дня Победы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо ценить эту Победу. Она нам досталась 30 миллионами жизней советских людей и каждый третий у нас погиб. Это величайшее достояние.

«26-й год стою у руля этого предприятия». Во Дворце Независимости наградили лучших работников Беларуси Среди участников церемонии и Владимир Малиновский, руководитель крестьянского хозяйства «Диана» Шкловского района. Когда-то с Президентом они вместе работали, да и глава государства не раз посещал хозяйство. После награждения Александр Лукашенко лично тепло пообщался с Владимиром Малиновским и его супругой.

– Сегодня я не ожидала быть здесь. Такая честь, что надо идти как есть.

– Это Володя сказал, что ты здесь, я не знал.

– Я просто составила компанию.

Давайте сделаем им на память фотографию, а вдруг когда-нибудь пригодится.