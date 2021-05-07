Прямой эфир

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?

07 мая 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция. Символично, что церемония прошла накануне праздника, Дня Победы.

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо ценить эту Победу. Она нам досталась 30 миллионами жизней советских людей и каждый третий у нас погиб. Это величайшее достояние.

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?-4

«26-й год стою у руля этого предприятия». Во Дворце Независимости наградили лучших работников Беларуси

Среди участников церемонии и Владимир Малиновский, руководитель крестьянского хозяйства «Диана» Шкловского района. Когда-то с Президентом они вместе работали, да и глава государства не раз посещал хозяйство. После награждения Александр Лукашенко лично тепло пообщался с Владимиром Малиновским и его супругой.

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?-7

Сегодня я не ожидала быть здесь. Такая честь, что надо идти как есть.
Это Володя сказал, что ты здесь, я не знал.
Я просто составила компанию.

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?-10

Давайте сделаем им на память фотографию, а вдруг когда-нибудь пригодится.

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?-13

Если мы что-то не то делаем, говори.
Улыбайтесь.
Володя, улыбайся, а то ты все серьезный.
И вы!
Я? Да, я ж все время улыбаюсь.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Владимир Малиновский # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Я хочу, чтобы старики это поняли, они всегда меня слышали, молодцы. Надо провакцинироваться»
07 мая 2021 19:34

Александр Лукашенко: «Я хочу, чтобы старики это поняли, они всегда меня слышали, молодцы. Надо провакцинироваться»

«26-й год стою у руля этого предприятия». Во Дворце Независимости наградили лучших работников Беларуси
07 мая 2021 19:25

«26-й год стою у руля этого предприятия». Во Дворце Независимости наградили лучших работников Беларуси

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве
07 мая 2021 19:18

Надежда Лазаревич на концерте ко Дню Победы: для меня это гордость, что наши коллективы объединились в едином порыве