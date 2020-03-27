58 статья. В чём обвиняли священников, которые выжили во время Великой Отечественной войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Александра Кулакова: Трагично сложились судьбы священников. Многих убили фашисты за связь с партизанами. Многих – партизаны за связь с фашистами. Но когда пришли освободители, началась другая война. Тихая, почти всегда безмолвная, но не менее жестокая. Советская власть искала врагов народа. И находила.

Светлана Силова:

Все, кто был в оккупации, проверялись. И их всех обвиняли в антисоветской пропаганде, 58 статья. Очень много было репрессировано.

Вот эти следственные дела, они дают очень много для осознания того, что на самом деле происходило в оккупацию. Там всегда был вопрос: «Расскажите о вашей антисоветской деятельности в годы оккупации». На это священники отвечали: «Я не занимался антисоветской деятельностью, я занимался пасторским служением», – и рассказывали, в чем именно заключалось пасторское служение.