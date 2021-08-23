В Минске пройдёт фестиваль «Вытокі». Чего ожидать жителям столицы?

Новости Беларуси. Вкусная еда от белорусских производителей, музыкальная программа и конкурсы. С 27 по 28 августа в Минске пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начнется праздник в 11 утра с экскурсионной программы по Верхнему городу. Особое место будет отведено городской Ратуше – там можно будет познакомиться с работами белорусских художников. Запланирован и круглый стол на тему разработки и продвижения национальных и региональных брендов. Авторы творческих и инновационных проектов смогут получить от экспертов комментарии по выбранным направлениям деятельности. Первый день фестиваля завершится концертом органной музыки.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»:

28-го – такое зрелищное, массовое, такое красивое мероприятие. Я хотела бы пригласить в первую очередь семьи. Мамы, папы, бабушки, дедушки, обязательно с ребятами, потому что, с одной стороны, они там поучаствуют, ребята имеются ввиду молодые, в различного рода мини-соревнованиях. Скорее, в соревнованиях с самим собой, чтобы понять, какой вид спорта может быть интересен человеку. И для того, чтобы сам развивался и как здоровый человек, и как, может быть, будущее нашей спортивной нации.