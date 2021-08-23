Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны

Новости Беларуси. В Минске 23 августа обсудили предстоящий День белорусской письменности, в рамках которого пройдет круглый стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, запланированы квесты, открытие Аллеи писателей и Фестиваль книги и прессы.

Общая тема круглого стола – писатель и время. Но акцент в 2021 году – на общее гуманитарное пространство, поэтому среди участников – те страны, с кем у нас схожая ментальность, общее понимание языковой системы. Обещают не менее десяти стран-участниц.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

Необъятный российский рынок, поэтому очень большое представительство будет от Российской Федерации ярких, интересных личностей. Конечно же, это соседи – это и Польша, Литва, Латвия, Украина. Сербия, будет и Германия. Мы постараемся привлечь все страны, которые, с одной стороны, интересны как для участников круглого стола, так и для тех, кто сегодня хотел бы услышать мнение от стран, которые будут принимать участие. И, возможно, которые хотелось бы завезти на нашу площадку.

Организаторы стремятся сохранить традиционный формат круглого стола, но также учитывают запрос времени. Онлайн-трансляции через YouTube и социальные сети продолжат и в этом году.