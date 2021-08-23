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Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны

23 августа 2021 19:21
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Новости Беларуси. В Минске 23 августа обсудили предстоящий День белорусской письменности, в рамках которого пройдет круглый стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, запланированы квесты, открытие Аллеи писателей и Фестиваль книги и прессы.

Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны-1

Общая тема круглого стола – писатель и время. Но акцент в 2021 году – на общее гуманитарное пространство, поэтому среди участников – те страны, с кем у нас схожая ментальность, общее понимание языковой системы. Обещают не менее десяти стран-участниц.

Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны-4

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Необъятный российский рынок, поэтому очень большое представительство будет от Российской Федерации ярких, интересных личностей. Конечно же, это соседи – это и Польша, Литва, Латвия, Украина. Сербия, будет и Германия. Мы постараемся привлечь все страны, которые, с одной стороны, интересны как для участников круглого стола, так и для тех, кто сегодня хотел бы услышать мнение от стран, которые будут принимать участие. И, возможно, которые хотелось бы завезти на нашу площадку.

Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны-7

Организаторы стремятся сохранить традиционный формат круглого стола, но также учитывают запрос времени. Онлайн-трансляции через YouTube и социальные сети продолжат и в этом году.

Замминистра информации о Дне белорусской письменности: мы постараемся привлечь все страны-10

Игорь Бузовский:
Мы по прошлому году аналогично делаем в онлайн видео, онлайн-формате. В силу того, что есть определенные эпидемиологические ограничения, это возможность включения как представителей других стран, писательских кругов, так и даже зрителей, которые будут смотреть круглый стол в режиме онлайн посредством социальных сетей, YouTube-канала. Для нас это было важным по причине того, что мы получаем интерактивность и обратную связь.

День белорусской письменности состоится в первое воскресенье сентября. В 2021 году местом проведения выбран Копыль.

# День белорусской письменности # общество # Игорь Бузовский # Фотофакт

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