Евгений Пустовой: «Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите»

Последние события в США показывают: это крах демократии в Мекке этих самых ценностей. Взамен империя якобы эталонного народовластия предлагает либерально-сетевую диктатуру, в основе которой – финансовые интересы воротил бизнеса и политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мы уже две недели живем в Году народного единства. Я надеюсь, отцы помирились с детьми, супруги и коллеги – между собой.

Но… Год народного единства еще не живет полностью в нас. Мы вас невероятно любим, а вы по-прежнему угрожаете, оскорбляете и ненавидите. Причем если сельские змагары в магазинах обсуждают посылы пропагандистов, то городские в Telegram и Instagram – костюмчики. Да успокойтесь, купили мне новый костюм. Я же прикорытник. Вот, выгуляю его на награждении – и в эфир.