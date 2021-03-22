Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память

Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто приехал в это памятное место, – представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов – чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной.
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У многих, кто сегодня посетил мемориальный комплекс, есть своя история, в которой через войну прошли их родные. Свои цветы памяти к обелиску возложили также медики, спортсмены, военные и журналисты. Среди них и наши коллеги.
Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
Тема эта, безусловно, вечная для всего белорусского народа, потому что, я думаю, почти каждая белорусская семья имеет свои истории, родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Естественно, мы храним память.
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