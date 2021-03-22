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Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память

22 марта 2021 14:23
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Новости Беларуси. 22 марта к Вечному огню в «Хатыни» возлагаются цветы и венки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память-1

Среди тех, кто приехал в это памятное место, – представители власти, общественных объединений и подрастающего поколения белорусов – чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной.

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Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память-4

У многих, кто сегодня посетил мемориальный комплекс, есть своя история, в которой через войну прошли их родные. Свои цветы памяти к обелиску возложили также медики, спортсмены, военные и журналисты. Среди них и наши коллеги.

Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память-7

Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
Тема эта, безусловно, вечная для всего белорусского народа, потому что, я думаю, почти каждая белорусская семья имеет свои истории, родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Естественно, мы храним память.

Ведущая СТВ Татьяна Савчик на возложении цветов в «Хатыни»: тема эта вечная для белорусского народа. Естественно, мы храним память-10

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# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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