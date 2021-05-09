«Мне и дед, и бабушка рассказывали про эти ужасные дни». Директор музея истории ВОВ о своей семье в годы войны
Новости Беларуси. Для белорусов память о Великой Победе – национальное достояние. Это с трепетом доказывает не одно поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историю подвига народов СССР бережно хранят в музее истории Великой Отечественной войны. Экспонаты для него начали собирать еще задолго до Дня Победы. А новое здание, которое летом 2014 года открыл Президент Беларуси вместе со своим российским коллегой, успело стать еще одним символом белорусской столицы.
Именно там 9 Мая развернута наша выездная студия. Ольга Шерснева работает в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Ольга Шерснева, СТВ:
Сегодня мы находимся в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. И сегодня у меня в гостях директор музея Владимир Сергеевич Воропаев. Во-первых, хочу поздравить вас с праздником.
Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Спасибо.
Ольга Шерснева:
Сегодня День Победы. Скажите, для вас как для директора музея истории Великой Отечественной войны это знаковый праздник?
Владимир Воропаев:
Конечно, да. Мы к нему готовимся всегда очень основательно. Каждый день мы работаем над тем, чтобы именно поклониться нашим дорогим ветеранам, рассказать нашим посетителям про героические подвиги нашего народа. Мы видим, какой интерес к музею, слава богу, что он есть. Только вчера мне сказали, что нас посетили более 1 600 человек. Я думаю, что сегодня будет в два раза больше. Судите сами, какой большой интерес. Конечно, у нас большая разнообразная программа будет проходить (и вчера проходила), поэтому для нас это очень значимо, мы очень основательно готовимся и в результате мы имеем много посетителей.
Ольга Шерснева:
Наверное, нет ни одной белорусской семьи, которой в свое время не коснулась война. У вас есть какая-то личная история, связанная с войной?
Владимир Воропаев:
Да, конечно. По линии матери. Семья мамы была эвакуирована в Смоленскую область. Три года в оккупации. Мне и дед, и бабушка рассказывали про эти ужасные дни. Конечно, я это не понаслышке знаю, а из их уст, как они это все переживали, как они, будем говорить, выживали. Слава богу, они все остались живы, но все равно отпечаток этой войны у них остался. Они познали, что такое голод, холод, они видели, как умирали люди. Это тяжело. Я знаю это не понаслышке, семью затронуло мою.
Ольга Шерснева:
Музей – это, наверное, главный хранитель памяти. Знаю, что коллекция музея начала собираться еще в военные годы и постоянно пополняется. Скажите, может, какие-то новые уникальные экспонаты появились?
Владимир Воропаев:
Да, в самом деле, музей уже в 1942 году начал собирать экспонаты, предметы, документы. У нас в 1942 году в Москве на Красной площади в историческом музее уже была открыта выставка временная «Беларусь живет, Беларусь борется». Уже тогда мы начинали собирать все предметы, раритеты, которые мы сейчас имеем, и в 1944 году открыли музей здесь. Каждый год пополняются фонды, буквально недавно нам принесли и сдали в фонды наручные часы, где написано «За отличную стрельбу». Это еще со времен Первой мировой войны. И нарисована винтовка Мосина. У нас есть ордена Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, это только за последнее время. Но еще очень важно, что поисковый отряд Санкт-Петербурга проводил раскопки на территории Эстонии, Прибалтики. К нам попали остатки отдельных предметов наших уроженцев Беларуси: фрагмент солдатского котелка и ряд документов и предметов, которые сегодня находятся в фондах, мы это все обрабатываем и в ближайшее время будем выставлять на временную экспозицию.