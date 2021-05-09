«Мне и дед, и бабушка рассказывали про эти ужасные дни». Директор музея истории ВОВ о своей семье в годы войны

Новости Беларуси. Для белорусов память о Великой Победе – национальное достояние. Это с трепетом доказывает не одно поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историю подвига народов СССР бережно хранят в музее истории Великой Отечественной войны. Экспонаты для него начали собирать еще задолго до Дня Победы. А новое здание, которое летом 2014 года открыл Президент Беларуси вместе со своим российским коллегой, успело стать еще одним символом белорусской столицы. Именно там 9 Мая развернута наша выездная студия. Ольга Шерснева работает в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Ольга Шерснева, СТВ:

Сегодня мы находимся в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны. И сегодня у меня в гостях директор музея Владимир Сергеевич Воропаев. Во-первых, хочу поздравить вас с праздником. Владимир Воропаев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Спасибо. Ольга Шерснева:

Сегодня День Победы. Скажите, для вас как для директора музея истории Великой Отечественной войны это знаковый праздник?

Владимир Воропаев:

Конечно, да. Мы к нему готовимся всегда очень основательно. Каждый день мы работаем над тем, чтобы именно поклониться нашим дорогим ветеранам, рассказать нашим посетителям про героические подвиги нашего народа. Мы видим, какой интерес к музею, слава богу, что он есть. Только вчера мне сказали, что нас посетили более 1 600 человек. Я думаю, что сегодня будет в два раза больше. Судите сами, какой большой интерес. Конечно, у нас большая разнообразная программа будет проходить (и вчера проходила), поэтому для нас это очень значимо, мы очень основательно готовимся и в результате мы имеем много посетителей. Ольга Шерснева:

Наверное, нет ни одной белорусской семьи, которой в свое время не коснулась война. У вас есть какая-то личная история, связанная с войной?

Владимир Воропаев:

Да, конечно. По линии матери. Семья мамы была эвакуирована в Смоленскую область. Три года в оккупации. Мне и дед, и бабушка рассказывали про эти ужасные дни. Конечно, я это не понаслышке знаю, а из их уст, как они это все переживали, как они, будем говорить, выживали. Слава богу, они все остались живы, но все равно отпечаток этой войны у них остался. Они познали, что такое голод, холод, они видели, как умирали люди. Это тяжело. Я знаю это не понаслышке, семью затронуло мою. Ольга Шерснева:

Музей – это, наверное, главный хранитель памяти. Знаю, что коллекция музея начала собираться еще в военные годы и постоянно пополняется. Скажите, может, какие-то новые уникальные экспонаты появились?