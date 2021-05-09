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Александр Лукашенко: склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны

09 мая 2021 07:00
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Новости Беларуси. Соотечественников с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости. Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы. Их имена навсегда в наших сердцах.

Александр Лукашенко направил также поздравления с Днем Победы десяткам лидеров зарубежных государств. В адрес Президента и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

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