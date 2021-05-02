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Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу

02 мая 2021 18:04
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Новости Беларуси. На девятом десятке Галина и Генрих Третьяк возрождают усадьбу Бохвицев. Восстанавливают ее, чтобы сохранить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-1

– А привидения в вашем замке водятся?
– Как в любых замках.
– Нет. Вот у Генриха Михайловича водятся, а я ни разу не видела.
– У нас на втором этаже окошечки. Оттуда иногда появляются, только для меня. Оно попросило, когда стало плохо, приснилось мне. Говорит: «Спасайте меня!» Я спасаю их, а оно спасает меня.
 Мы и штукатурим, и белим. Башенки эти все восстановили. Оно нас спасает, потому что придает энергию жизни.

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-4

Славится усадьба своими балами, поэтическими вечерами, празднествами Рождества и светлой Пасхи.

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-7

Оксана Семашко, корреспондент:
«Каханне і цярпенне  гэтыя пачуцці жывуць і ў асяроддзі простых людзей чалавечага грамадства». Эти строки Элиза Ожешко писала пану Тадеушу Бохвицу за этим столом и отправляла через слуг в соседнюю комнату с лепестками роз.

Самый прекрасный момент своей жизни укоренили на память следующим поколениям.  

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-10

Лариса Третьяк:
Когда приходим к 100-летнему дубу, набираемся с Генрихом энергии.

Зайти в историю и посмотреть, чем жили люди около двух веков назад, сегодня во Флерьяново может каждый турист.

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-13

Оксана Семашко:
Сейчас мы находимся в подвале усадьбы. Посмотрите, какая здесь необычная архитектура. Ей больше 150 лет. Именно в этом подвале раньше хранились соленья. И, кстати, здесь проходили слуги, как говорят, «каб паны не бычылі».

Но наверху, благодаря неравнодушию белорусов, как и прежде, звучат романсы.

Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу-16

Лариса Третьяк:
В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь – колокольчик звенит, этот звон, этот звук о любви говорит.

Их история началась в Горецкой академии. Супруги вместе уже 54 года – они рассказали, в чём секрет настоящей любви – читайте далее.

# Достопримечательности # общество # Оксана Семашко # Генрих Третьяк # Лариса Третьяк # Фотофакт

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