Говорят, там даже водятся привидения. Супруги почти в 90 лет решили восстановить древнюю усадьбу

Новости Беларуси. На девятом десятке Галина и Генрих Третьяк возрождают усадьбу Бохвицев. Восстанавливают ее, чтобы сохранить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– А привидения в вашем замке водятся? – Как в любых замках. – Нет. Вот у Генриха Михайловича водятся, а я ни разу не видела. – У нас на втором этаже окошечки. Оттуда иногда появляются, только для меня. Оно попросило, когда стало плохо, приснилось мне. Говорит: «Спасайте меня!» Я спасаю их, а оно спасает меня. – Мы и штукатурим, и белим. Башенки эти все восстановили. Оно нас спасает, потому что придает энергию жизни.

Оксана Семашко, корреспондент: «Каханне і цярпенне – гэтыя пачуцці жывуць і ў асяроддзі простых людзей чалавечага грамадства». Эти строки Элиза Ожешко писала пану Тадеушу Бохвицу за этим столом и отправляла через слуг в соседнюю комнату с лепестками роз.

Зайти в историю и посмотреть, чем жили люди около двух веков назад, сегодня во Флерьяново может каждый турист.

Оксана Семашко:

Сейчас мы находимся в подвале усадьбы. Посмотрите, какая здесь необычная архитектура. Ей больше 150 лет. Именно в этом подвале раньше хранились соленья. И, кстати, здесь проходили слуги, как говорят, «каб паны не бычылі».

Но наверху, благодаря неравнодушию белорусов, как и прежде, звучат романсы.