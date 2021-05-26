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Чтобы встретить рассвет, понадобится сопровождение. Стало известно, по каким правилам пройдут выпускные в 2021 году

26 мая 2021 15:09
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Новости Беларуси. Выпускные вечера в минских школах пройдут 10 июня. В 20:00 начнется торжественная часть с вручением аттестатов в учреждениях образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравлять выпускников будут представители органов власти, деятели науки, культуры и спорта. После запланированы развлекательные мероприятия.

Чтобы встретить рассвет, понадобится сопровождение. Стало известно, по каким правилам пройдут выпускные в 2021 году-1

В 2021 году они пройдут в стенах родных учреждений и с соблюдением всех противовирусных норм. И только в исключительных случаях, при отсутствии необходимой материально-технической базы, это могут быть арендованные объекты. Таких школ в этом году немного, порядка шести-семи.

А вот время окончания праздника устанавливает каждое учреждение образования самостоятельно. Большинство школ уже определились – праздник у них продлится до 5-6 утра. Если выпускники после захотят встретить рассвет, то это заранее должно быть предусмотрено программой – в сопровождении педагогов, сотрудников милиции, школьной администрации.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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