Чтобы встретить рассвет, понадобится сопровождение. Стало известно, по каким правилам пройдут выпускные в 2021 году

Новости Беларуси. Выпускные вечера в минских школах пройдут 10 июня. В 20:00 начнется торжественная часть с вручением аттестатов в учреждениях образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравлять выпускников будут представители органов власти, деятели науки, культуры и спорта. После запланированы развлекательные мероприятия.