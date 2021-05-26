Николай Щёкин про мэра Риги: «Это не мэр. Это что-то невероятное, это какое-то чудовище, наверное»

Новости Беларуси. Выступление Александра Лукашенко 26 мая вызвало огромный резонанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства цитируют во всем мире. Звучат самые разные оценки. Например, российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» сравнил речь Президента с речью Иосифа Сталина 3 июля 1941 года. Мнение философа, политолога Николая Щекина – в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Сергеевич, как вам речь Президента? Простой вопрос, но очень всеобъемлющий. «Это было обращение европейскому так называемому сообществу, коллективному Западу: давайте вести диалог, прекратите»

Николай Щекин, философ:

Но сложный ответ, должен быть философский ответ. Вы знаете, я сегодня увидел Президента. Вот даже сравнивая, когда 16 августа было, 23 августа прошлого года. Человек, которому болит, у которого все болит за страну, он болеет за нее. Сегодня было обращение даже не как к белорусскому народу, потому что белорусский народ уже един, он уже монолитен. Григорий Азаренок:

Он все понимают, да. Николай Щекин:

А это было обращение европейскому так называемому сообществу, коллективному Западу. Давайте вести диалог. Прекратите.

Григорий Азаренок:

Прозвучало так: Запад нужно остановить, иначе будет поздно. Николай Щекин:

Президент здесь полностью прав, и я думаю, мы все солидарны, потому что Запад, наверное, сорвался с катушек, этот коллективный Запад, извините, применю такое слово, превратился в коллективного Гитлера. Они же его породили, они же его вырастили и потом же с ним сражались. Так вот, они теперь сами себя порождают и выдвигают на эту роль новую. Вы посмотрите, как отнеслась Прибалтика? Более омерзительного отношения, наглого, циничного, наверное, мы вообще никогда не ждали. Григорий Азаренок:

При этом Президент сегодня напомнил: у нас после чемпионата мира флаги всех стран-участниц до сих пор висят, в том числе и Латвии, и так далее. И мы за ними ухаживаем, бережем.

«В какой ситуации оказалась сейчас наша хоккейная команда – очень сложно представить, какой прессинг, давление идет» Николай Щекин:

То, что произошло с флагом... Давайте так, любой нормальный человек оценивает так: то, что произошло – это нападение на страну, на ее суверенитет. Покусились на нашу независимость, но мы повели достойно. Григорий Азаренок:

И опять же, Президент отметил: они рассчитывали на одно, а получился взрыв патриотизма в Беларуси. Николай Щекин:

Они рассчитывали, что тут внутри Беларуси что-то произойдет. Не знаю, пойдут с этими БЧБ, фашистскими флагами. А здесь все произошло наоборот. Здесь пошла волна поддержки нашей команды. Кстати, в связи с этим большое спасибо поддержке со стороны хоккейной команды России, и Российской Федерации поддержка. То, в какой ситуации оказалась сейчас наша хоккейная команда – очень сложно представить, какой прессинг, давление идет.

Григорий Азаренок:

Да, какой-то сумасшедший просто орангутанг – я не знаю, как его назвать – предложил взять их в заложники. Это депутат парламента. «То, что сейчас объявила Европа через 40 минут после приземления самолета в нашем порту, я хочу сказать, это шантаж» Николай Щекин:

Я думаю, ни вы, ни я, ни Президент не удивились. Мы не удивлены этому. Когда 30 лет после распада Советского Союза там по улицам ходили нацисты, СС, все остальные эти недобитки, мы получили то, что получили – новое поколение выросло. Эсэсовцев. Это с Гитлерюгенда латвийского и эстонского и литовского мы все это получили. Теперь другая реальность. Нам придется с ними иметь дело. Одно радует, что Президент, скажем так, не прогнулся. Ведь посмотрите – два-три дня подряд идет какой накал страстей и накат на Президента, на всю нашу страну, нас третируют. Григорий Азаренок:

Но в первую очередь на него.

Николай Щекин:

В первую очередь на него. Так цель же он, чтобы он ушел, убрать любыми средствами. Идет шантажирование по большому-то счету, ведь то, что сейчас объявила Европа через 40 минут после приземления самолета в нашем порту, я хочу сказать, это шантаж. Если вы не сделаете это, мы тогда будем делать таким образом. Григорий Азаренок:

При этом предложили вам расследование, приезжайте. Николай Щекин:

Пожалуйста. Так Макей завил, что никто даже не позвонил. Григорий Азаренок:

Никому не интересно.

Николай Щекин:

Это никому не надо, поверьте. Это широкомасштабная и глубоко эшелонированная работа идет по расшатыванию ситуации в стране. Им нужна здесь гражданская война. Им нужно, чтобы Беларусь встала под знамена НАТО. Опять-таки, извините, неонацистских ценностей. Выпала Беларусь, стала слабым звеном для Европы, но сильным звеном для Союзного государства. Григорий Азаренок:

Но при этом мы говорим о том, какое идет чудовищное давление, просто ужасное давление. Я режиссер вообще по образованию, наблюдал сегодня за Александром Григорьевичем. Он очень спокоен, он уверен в себе. Он в рассуждениях на любую тему знает ее досконально. Огромный этот монстр нападает – Президент невозмутим. Николай Щекин:

Президент пришел к власти и стал Президентом, когда ему еще не было 40 лет. Первый Президент нашей страны и пока, слава богу, единственный. Поверьте, у него такая иммунная система выработалась, что он знает всех этих людишек – вот те, которые беглые, политические, не политические, уголовщина вся эта – наизусть. Он все это уже прокачал.

Григорий Азаренок:

И мы видим, сейчас европейские выступают: они там сформулировать даже нормально не могут, они не знают, чего они хотят, какие-то штампы, серые люди, серые личности. «Одно радует, что сейчас получат свое заслуженное вот эти негодяи. И Протасевич, и все остальные» Николай Щекин:

Потому что, во-первых, они не знают, где Беларусь находится. И во-вторых, мы уже как-то с вами говорили, что они плохо знают Лукашенко. Ну хотя бы посмотрели бы его биографию, кем он был, как он работал. Посмотрите, какие он решения принимает. Кстати, мы неоднократно говорили, что будет накат на Беларусь. Григорий Азаренок:

И если бы не самолет, то случилось бы что-нибудь другое. Это было уже.

Николай Щекин:

Было бы с поездом, было бы что-то еще, это не проблема. Но здесь же страшно что? Ведь Президент сегодня сказал: люди в самолете, они же развернули именно так этот самолет, то есть принудили, по большому счету, пилота развернуть там, где находится атомная электростанция. Одно радует, что сейчас получат свое заслуженное вот эти негодяи. И Протасевич, и все остальные, несколько там вроде бы человек. Сегодня же председатель КГБ заявил о том, что он практически все уже сдал. Григорий Азаренок:

Поэтому они так скоро всех собрали. Николай Щекин:

Он же знает больше, чем Тихановская. Григорий Азаренок:

Конечно, он был изначально.

Николай Щекин:

Не просто изначально. Он был держателем акций, он всех приглашал. Григорий Азаренок:

И он отвечал за боевую составляющую: сцепки, баррикады, а это значит, работал со спецслужбами. «Запад сейчас коллективный сам себя окружает железным занавесом от всего мира» Николай Щекин:

А это значит, он работал, был связующим звеном спецслужб. Знал, куда кто акционирует, кто какие деньги получает, кому передают. Более того, я думаю, он знает, может быть, не так много, но технологию взаимодействия с западными спецслужбами между странами и натовскими в силу того, что он был в ЦРУ и в Госдепе – а он получал методичку. Вот почему они и взвыли на Западе. Вот теперь эта картинка будет раскрыта, и мы можем писать новый учебник и отдавать на рецензию Институту национальной безопасности. Пусть они посмотрят у нас, как это там все делается. Мы просто дезавуировали и раскрыли их карты. Сегодня Президент мягко, пока еще не все можно говорить, но он раскрыл уже карты. Уже дал понять: будет продолжено такое же, как сейчас, давление на Беларусь – тогда мы еще больше раскроем. Вы знаете, что Запад себя ставит… Во-первых, Запад стал токсичным для всего мира. Второе. Давайте так: не мы ставим железный занавес. Запад сейчас коллективный сам себя окружает железным занавесом от всего мира.

Григорий Азаренок:

Он ощерился, он злобный. Николай Щекин:

Потому что он прогнил. Президент сегодня акцентировал на чем внимание? То, что случилась пандемия, ведь Беларусь пошла своим путем. Еще из-за этого озлобились. У нас работают предприятия, у нас работает сельское хозяйство. Григорий Азаренок:

Когда свои народы спрашивают: зачем вы у нас тут все угробили, а вот есть Беларусь, где все хорошо.

Николай Щекин:

И когда у нас еще – премьер-министр говорил об этом – у нас еще ВВП +1-2 %, а там же -5 %, -10 %. Вы посмотрите, что творится? Поэтому Польша и Прибалтика могут делать все, что угодно. Мне их очень жаль. Но могу одно сказать: им это все вернется. И не благодаря Лукашенко или Путину. Народ, их собственный народ, их же и не простит за это. Народы-то дружат, а политические элиты оказались продажными. Григорий Азаренок:

Мы видим, что даже общественность Литвы и Латвии нас начала поддерживать. И признавали, что им стыдно за своего мэра, за своего министра иностранных дел.

Николай Щекин:

Это не мэр. Это что-то невероятное, это какое-то чудовище, наверное. Левиафан какой-то непонятный, такой уже в образе идиота, извините за такое выражение. Сейчас специально делается все, чтобы нас демонизировать, чтобы из нас создать какого-то зверя. А при всем при этом Беларусь же во всем европейском этом союзе, сообществе самая мирная. При всем при этом у нас стабильность и безопасность. У нас самая безопасная страна на сегодняшний день. Вы представляете, чемпионат мира по хоккею отдали Латвии или там перебросили – да бог с вами, нам дали компенсацию, мы еще более довольны. Но что они с этим чемпионатом сделали? Такого еще не было в мире. Григорий Азаренок:

Это позорище, это просто позорище на весь мир. Николай Щекин:

Они, извините, обгадились с этим чемпионатом. Вот после этого… Григорий Азаренок:

Картонные там какие-то фанаты, этот скандал политический.

Николай Щекин:

После этого на Латвию надо накладывать санкции за то, что они сделали. Я не хочу просто называть фамилии этих оппозиционеров. Да, они уже сегодня там под эгидой гражданки Тихановской все вместе сели, не знаю, что там у них происходило. Наверное, направят какое-то письмо Байдену, какие-то еще будут придумывать… Григорий Азаренок:

Анонсировали новое наступление на Беларусь. Николай Щекин:

Ну что вам хочу сказать? Теперь мы видим врагов. Но когда этот человек сольет, уже слил наверняка, все тонкости по поводу взаимодействия с другими спецслужбами... Григорий Азаренок:

Я еще знаете, что думаю: они понимают, что уже почти утилизированы. То есть когда сейчас Протасевич сдаст все про всех, то у них есть последний шанс доказать Западу, что они еще что-то могут. И они очень боятся.