«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД

Новости Беларуси. Лето на пороге, а с ним и открытие купального сезона. Берега водоемов скоро заполнятся любителями водного отдыха и солнечных ванн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе насчитывается более 100 пляжей, их уже подготовили к встрече отдыхающих. Станции и посты укомплектовали матросами и спасательной техникой. Специалисты ОСВОД заступили на посты.

Корреспондент СТВ Ольга Власовец побывала в главном курортном районе области – Мядельском, узнала температуру воды и выбрала место для отдыха. Алексей Петрович 20 лет отдал морскому флоту и столько же работает в ОСВОД. Его пост требует концентрации и внимания. Каждый раз, заступая на вахту, он надеется, что сезон пройдет спокойно и без происшествий.

Алексей Лапеко, техник связи Мядельской спасательной станции:

Работа довольно сложная, постоянно требует наблюдения, это одно. Второе – люди есть люди. Когда дети балуются, родители иногда отвлекаются, и приходилось даже детей, бежать отсюда, доставать. Пока вода, мягко говоря, не самая подходящая для купания, всего 10-14 °С, поэтому людей на озере Мястро еще не много. Но спасатели в полной боевой готовности: зоны отдыха патрулируют, а лодки и катеры прошли обкатку и тест-драйв.

Ольга Власовец, корреспондент:

Главный курортный район Минской области, Мядельский, готов к старту купального сезона. Матросы уже приступили к работе. Арсенал техники спасательной станции на озере Мястро пополнился новеньким катером «Беркут».

Этот «морской конь» – самый быстрый и мощный представитель среди водной техники областной организации ОСВОД. Отлично подходит для таких водоемов, как озеро Мястро, и может сохранить высокую скорость даже на большой волне. Позволит спасателям еще оперативнее выполнять свою работу.

Дмитрий Дамшель, начальник Мядельской спасательной станции:

Лошадиных сил у него 115, мотор Mercury. По скоростным пока что на обкатке он быстроходный – зона спасения увеличится, мы быстрее спасем терпящего бедствие на воде, если будет. Мядельский район – край синеоких озер. Их более полусотни. Здесь 12 пляжей и еще более 30 зон отдыха у воды. И если в минском регионе насчитывается семь спасательных станций, то три из них приходится на мядельский. Поэтому начало пляжного сезона для местных работников ОСВОД – горячая пора.