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«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД

26 мая 2021 15:23
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Новости Беларуси. Лето на пороге, а с ним и открытие купального сезона. Берега водоемов скоро заполнятся любителями водного отдыха и солнечных ванн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В центральном регионе насчитывается более 100 пляжей, их уже подготовили к встрече отдыхающих. Станции и посты укомплектовали матросами и спасательной техникой. Специалисты ОСВОД заступили на посты.

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-1

Корреспондент СТВ Ольга Власовец побывала в главном курортном районе области – Мядельском, узнала температуру воды и выбрала место для отдыха.

Алексей Петрович 20 лет отдал морскому флоту и столько же работает в ОСВОД. Его пост требует концентрации и внимания. Каждый раз, заступая на вахту, он надеется, что сезон пройдет спокойно и без происшествий.

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-4

Алексей Лапеко, техник связи Мядельской спасательной станции:
Работа довольно сложная, постоянно требует наблюдения, это одно. Второе – люди есть люди. Когда дети балуются, родители иногда отвлекаются, и приходилось даже детей, бежать отсюда, доставать.

Пока вода, мягко говоря, не самая подходящая для купания, всего 10-14 °С, поэтому людей на озере Мястро еще не много. Но спасатели в полной боевой готовности: зоны отдыха патрулируют, а лодки и катеры прошли обкатку и тест-драйв.

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-7

Ольга Власовец, корреспондент:
Главный курортный район Минской области, Мядельский, готов к старту купального сезона. Матросы уже приступили к работе. Арсенал техники спасательной станции на озере Мястро пополнился новеньким катером «Беркут».

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-10

Этот «морской конь» – самый быстрый и мощный представитель среди водной техники областной организации ОСВОД. Отлично подходит для таких водоемов, как озеро Мястро, и может сохранить высокую скорость даже на большой волне. Позволит спасателям еще оперативнее выполнять свою работу.

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-13

Дмитрий Дамшель, начальник Мядельской спасательной станции:
Лошадиных сил у него 115, мотор Mercury. По скоростным пока что на обкатке он быстроходный – зона спасения увеличится, мы быстрее спасем терпящего бедствие на воде, если будет.

Мядельский район – край синеоких озер. Их более полусотни. Здесь 12 пляжей и еще более 30 зон отдыха у воды. И если в минском регионе насчитывается семь спасательных станций, то три из них приходится на мядельский. Поэтому начало пляжного сезона для местных работников ОСВОД – горячая пора.

«Приходилось даже детей доставать». Что рассказывает об отдыхе на пляже тот, кто уже 20 лет заступает на вахту ОСВОД-16

Андрей Купревич, председатель Мядельской районной организации ОСВОД:
Все 12 пляжей у нас готовы к эксплуатации, водолазной службой проверена вся водная часть акватории, устранены все недостатки. Мы готовы к встрече наших уважаемых отдыхающих.

Совсем скоро пляжи наполнятся отдыхающими. Спасатели несут вахту на своих постах. Но позаботиться о том, чтобы отдых на воде прошел без происшествий и в удовольствие, каждый должен сам.

# Спасение # общество # Ольга Власовец # Алексей Лапеко # Дмитрий Дамшель # Андрей Купревич # Фотофакт

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