То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе

Новости Беларуси. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено возле деревни Логоза Логойского района. О предполагаемом месте трагедии сообщили местные жители. Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Его завела Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет изучение архивных документов, опрашиваются свидетели. По имеющимся данным, в этом районе немецко-фашистские захватчики и полицаи в период с 1941-го по 1944-й расстреляли свыше тысячи граждан. На месте трагедии побывала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Вот так шаг за шагом земля раскрывает новые подробности страшной трагедии. И сквозь десятилетия тайное становится явным. Близ деревни Логоза Логойского района с трассы на возвышенности виднеется памятник. Скромная надпись гласит «Здесь похоронены граждане, зверски расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками». Уже в наши дни волонтеры во время сбора информации о событиях Великой Отечественной войны заинтересовались, что все-таки происходило здесь 80 лет назад. Рассказы старожилов повергли в шок. Фашисты убили сотни людей. Спастись удалось нескольким жителям близлежащих деревень. Они и установили уже в мирное время тот самый памятный знак.

Дмитрий Имховик, председатель ОО «Память в сердцах»:

По нашему предположению, здесь отрабатывался метод уничтожения людей, который потом был использован в Бабьем Яре под Киевом.

О своих предположениях волонтеры рассказали военным. 52-й отдельный специализированный поисковый батальон приступил к раскопкам. Но то, что увидели, не поддается описанию. Вокруг останки, и их очень много. Сейчас на месте работают СК и Госкомитет следственных экспертиз. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены

Сейчас изучаются архивные документы, идет опрос свидетелей. И даже через десятки лет боль не утихает. «Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров». Что рассказывают о массовом расстреле жителей в Логойском районе Масштаб трагедии. Рвы каратели выкапывали глубиной до 5 метров. Эксперты бережно собирают каждую деталь. Возможности судмедэкспертизы позволят установить имя каждого погибшего.

В прокуратуру продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты зверских убийств, совершенных во время Великой Отечественной войны. Практика для следователей новая, но, к сожалению, необходимая на фоне попыток реанимировать нацизм. Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов

Дмитрий Имховик:

Спасибо будем говорить от всех жителей даже Беларуси, что Генеральная прокуратура возбудила дело о геноциде белорусского народа. Геноцид белорусского народа был во время войны, и то, что здесь творилось, – это яркое тому подтверждение. Конечно, поздновато это сделали, но лучше поздно, чем никогда. Цель расследований – обеспечение социальной и исторической справедливости. Устранение «белых пятен» истории, укрепление национальной безопасности.