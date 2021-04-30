Прямой эфир

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе

30 апреля 2021 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено возле деревни Логоза Логойского района. О предполагаемом месте трагедии сообщили местные жители. Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Его завела Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет изучение архивных документов, опрашиваются свидетели. По имеющимся данным, в этом районе немецко-фашистские захватчики и полицаи в период с 1941-го по 1944-й расстреляли свыше тысячи граждан.

На месте трагедии побывала Анастасия Ярощик-Корниенко.

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-1

Вот так шаг за шагом земля раскрывает новые подробности страшной трагедии. И сквозь десятилетия тайное становится явным. Близ деревни Логоза Логойского района с трассы на возвышенности виднеется памятник. Скромная надпись гласит «Здесь похоронены граждане, зверски расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками». Уже в наши дни волонтеры во время сбора информации о событиях Великой Отечественной войны заинтересовались, что все-таки происходило здесь 80 лет назад. Рассказы старожилов повергли в шок. Фашисты убили сотни людей. Спастись удалось нескольким жителям близлежащих деревень. Они и установили уже в мирное время тот самый памятный знак.

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-4

Дмитрий Имховик, председатель ОО «Память в сердцах»:
По нашему предположению, здесь отрабатывался метод уничтожения людей, который потом был использован в Бабьем Яре под Киевом.

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-7

О своих предположениях волонтеры рассказали военным. 52-й отдельный специализированный поисковый батальон приступил к раскопкам. Но то, что увидели, не поддается описанию. Вокруг останки, и их очень много. Сейчас на месте работают СК и Госкомитет следственных экспертиз. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-10

Сейчас изучаются архивные документы, идет опрос свидетелей. И даже через десятки лет боль не утихает.

«Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров». Что рассказывают о массовом расстреле жителей в Логойском районе

Масштаб трагедии. Рвы каратели выкапывали глубиной до 5 метров. Эксперты бережно собирают каждую деталь. Возможности судмедэкспертизы позволят установить имя каждого погибшего.

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-13

В прокуратуру продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты зверских убийств, совершенных во время Великой Отечественной войны. Практика для следователей новая, но, к сожалению, необходимая на фоне попыток реанимировать нацизм.

Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-16

Дмитрий Имховик:
Спасибо будем говорить от всех жителей даже Беларуси, что Генеральная прокуратура возбудила дело о геноциде белорусского народа. Геноцид белорусского народа был во время войны, и то, что здесь творилось, это яркое тому подтверждение. Конечно, поздновато это сделали, но лучше поздно, чем никогда.

Цель расследований – обеспечение социальной и исторической справедливости. Устранение «белых пятен» истории, укрепление национальной безопасности.

То, что здесь увидели, не поддаётся описанию. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в Логойском районе-19

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Поисковые работы здесь будут вестись до ноября. Далее территорию обозначат, а в будущем установят и памятник.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Имховик # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров». Что рассказывают о массовом расстреле жителей в Логойском районе
30 апреля 2021 18:37

«Их заставляли раздеваться, они ложились в этот ров». Что рассказывают о массовом расстреле жителей в Логойском районе

Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов
30 апреля 2021 18:35

Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву
30 апреля 2021 18:25

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву