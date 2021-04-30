Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов

Новости Беларуси. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено возле деревни Логоза Логойского района. О предполагаемом месте трагедии сообщили местные жители. Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Его завела Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет изучение архивных документов, опрашиваются свидетели. По имеющимся данным, в этом районе немецко-фашистские захватчики и полицаи в период с 1941-го по 1944-й расстреляли свыше тысячи граждан.

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Нашли мы сопутствующие находки – это немецкие гильзы, 9-миллиметровые патроны от Парабеллума, то есть это явно свидетельствует о том, что здесь проходили массовые расстрелы. Масштаб трагедии. Рвы каратели выкапывали глубиной до 5 метров. Эксперты бережно собирают каждую деталь. Возможности судмедэкспертизы позволят установить имя каждого погибшего.

Алексей Волков, председатель Комитета судебных экспертиз Беларуси:

Будут проведены все необходимые экспертизы, в частности это судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистические экспертизы. Эти исследования позволят нам определить количество захороненных лиц, их пол, возраст, возможно, время захоронения, при наличии повреждений их механизм, и в отдельных случаях даже точную причину смерти. Думаю, что на многие вопросы даст ответы в том числе и генетическая экспертиза.