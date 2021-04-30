Председатель СК: расследование дел по фактам геноцида нужно нам, нашему народу, сейчас идёт перевирание фактов
Новости Беларуси. Массовое захоронение мирных жителей обнаружено возле деревни Логоза Логойского района. О предполагаемом месте трагедии сообщили местные жители. Сейчас на месте работают следователи и эксперты. Процессуальные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Его завела Генеральная прокуратура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет изучение архивных документов, опрашиваются свидетели. По имеющимся данным, в этом районе немецко-фашистские захватчики и полицаи в период с 1941-го по 1944-й расстреляли свыше тысячи граждан.
Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Нашли мы сопутствующие находки – это немецкие гильзы, 9-миллиметровые патроны от Парабеллума, то есть это явно свидетельствует о том, что здесь проходили массовые расстрелы.
Масштаб трагедии. Рвы каратели выкапывали глубиной до 5 метров. Эксперты бережно собирают каждую деталь. Возможности судмедэкспертизы позволят установить имя каждого погибшего.
Алексей Волков, председатель Комитета судебных экспертиз Беларуси:
Будут проведены все необходимые экспертизы, в частности это судебно-медицинская экспертиза, медико-криминалистические экспертизы. Эти исследования позволят нам определить количество захороненных лиц, их пол, возраст, возможно, время захоронения, при наличии повреждений их механизм, и в отдельных случаях даже точную причину смерти. Думаю, что на многие вопросы даст ответы в том числе и генетическая экспертиза.
В прокуратуру продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты зверских убийств, совершенных во время Великой Отечественной войны. Практика для следователей новая, но, к сожалению, необходимая на фоне попыток реанимировать нацизм.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Будем использовать положительный международный опыт в расследовании дел по фактам геноцида. Несмотря на трудности, я уверен, что эта работа нужна. Это нужно нам, это нужно нашему народу. Тем более сейчас идет нагнетание, перевирание фактов – то, что нельзя допустить. Если раньше мы видели, что это где-то у кого-то было, то сейчас это направлено на наш народ, на наших людей. Недопустимо, поэтому будем продолжать работать и делать все для того, чтобы сохранить память.
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