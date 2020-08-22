Александр Лукашенко прокомментировал ДТП в Гродно, в котором пострадала 5-летняя девочка

Новости Беларуси. В различных Telegram-каналах жителей нашей страны продолжают активно звать на улицу. И зачастую, чтобы достичь желаемого, давят на «самые белорусские» душевные качества – умение сострадать, доброту, чувство справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа».

Самым грубым образом факты перекручивают, а те случаи, которые действительно имели место быть, гиперболизируют. Эмоции берут верх (на то и расчет), и мало кто хочет действительно разбираться, как было на самом деле. Президент в очередной раз попросил белорусов думать своей головой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти фейки все время наводняют наш эфир. В интернете кто сидит: 60 % показывали синяки, 60 % – постановочные кадры. 60 %! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей.

Недавно мы показали про девочку гродненскую, которую якобы избил ОМОН. И вся страна рыдала пять дней, рыдала страна: какие негодяи омоновцы! А что оказалось на самом деле? Хорошо, спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: да господь с вами, никакой ОМОН меня не избивал – мы попали в ДТП. Спасибо ему огромное. Это мужественный человек!

Поймите, держите всегда голову на плечах: читайте интернет, смотрите Telegram-каналы, смотрите телевидение так нелюбимое государственное и сравнивайте. Сравнивайте и думайте!