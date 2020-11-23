Зачем давать животным соль и много ли ягод и грибов будет в следующем году? Народные приметы на последнюю неделю ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 ноября – Ераст и Родион.

Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и соль для освящения, а потом отдавали скоту – это должно было наделить животных здоровьем, рассказали в программе «Плюс-минус».

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю