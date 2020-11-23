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Зачем давать животным соль и много ли ягод и грибов будет в следующем году? Народные приметы на последнюю неделю ноября

23 ноября 2020 12:04
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 ноября – Ераст и Родион.

Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и соль для освящения, а потом отдавали скоту – это должно было наделить животных здоровьем, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зачем давать животным соль и много ли ягод и грибов будет в следующем году? Народные приметы на последнюю неделю ноября-1

24 ноября отмечают память Феодора. Если день сырой, предвещали продолжительные оттепели. Судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе много звезд – к лету можно было запасать корзины.  

25 ноября – Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы.  

Зачем давать животным соль и много ли ягод и грибов будет в следующем году? Народные приметы на последнюю неделю ноября-4

26 ноября – Златоуст. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш, и вся семья стряпала любимое блюдо.  

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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