Зачем давать животным соль и много ли ягод и грибов будет в следующем году? Народные приметы на последнюю неделю ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 23 ноября – Ераст и Родион.
Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и соль для освящения, а потом отдавали скоту – это должно было наделить животных здоровьем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
24 ноября отмечают память Феодора. Если день сырой, предвещали продолжительные оттепели. Судили и о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе много звезд – к лету можно было запасать корзины.
25 ноября – Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы.
26 ноября – Златоуст. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш, и вся семья стряпала любимое блюдо.