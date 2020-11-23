«На какие-то негативные комментарии можно просто не отвечать». Как противостоять оскорблениям и угрозам в интернете

Травля в сети (или по-другому «кибербуллинг») – это оскорбления или угрозы, которые высказываются с помощью электронных средств коммуникации. Это могут быть обидные сообщения, электронные письма, комментарии под фото и так далее. Но то, что одни называют «буллингом», другие маскируют под так называемой шуткой. В чем же разница между шуткой и травлей? Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Если шутка доставляет вам какой-то дискомфорт, после нее вы чувствуете себя обиженным, униженным, есть ощущение того, что нужно было ответить, то это уже не шутка, это уже травля. Если вы сказали обидчику о том, что вам это было неприятно, он извинился и больше не повторял, то вполне возможно, что это была действительно неудачная шутка, не имеющая цели вас обидеть. Но если это повторяется, то это уже травля.

Распознать критику не всегда легко. Часто она может быть завуалирована, как помощь или совет, который якобы вам только во благо. Ольга Гома:

Например, пишут девочки: «Тебе не идет красная помада, не крась больше красной помадой». Но по факту человек говорит о себе, то есть мне это не нравится, сделай так, как нравится мне.

Онлайн-атаки злоумышленников обычно беспощадны. Это могут быть сообщения с угрозами или сторонние сайты с информацией, порочащей репутацию жертвы. Что же делать? Реагировать или сделать вид, что ничего не происходит и действия агрессора вас никак не задевают? Ольга Гома:

Агрессор, как правило, ждет вашей реакции, чем больше вы реагируете, тем больше он укрепляет свою позицию. Он ждет ответной реакции, проявления слабости, что вы испугаетесь. Если же его игнорировать, то очень часто это сходит на нет. На какие-то негативные комментарии можно просто не отвечать.

Жертве кибербуллинга бывает трудно самостоятельно противостоять нападкам в сети. В такой ситуации будет лучше, если рядом с вами будет человек, которому вы доверяете. Ольга Гома:

Если это не родитель, то это может быть классный руководитель, тренер. Здесь важно, чтобы родитель или другой взрослый отреагировал корректно. Не говорил, что это все ерунда, не обращай внимания, потому что действительно ребенок находится в состоянии постоянной тревоги, он боится за свою жизнь даже иногда. Нужно помочь ему. Нужно зафиксировать все эти переписки, сделать какие-то записи того, что это действительно происходит, потом уже предъявить агрессору, что у вас есть доказательства.

Можно ли избежать кибербуллинга, не отказываясь от социальных сетей и интернета? Во-первых, есть множество разных технических решений. Практически все социальные сети позволяют избавиться от неприятных пользователей с помощью так называемого «черного» списка.