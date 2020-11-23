Прямой эфир

Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь

23 ноября 2020 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Капризы погоды заставляют тщательно подбирать гардероб. Актуальнее по утрам становится и вопрос выбора обуви, рассказали в программе «Плюс-минус».

Когда же необходимо доставать зимнюю обувь и можно ли ограничиться только маркировкой еврозима без последствий для здоровья? 

Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь-1

Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь-3

Ирина Гричинская, продавец обуви:  
Гораздо теплее замшевая обувь, потому что она не так стынет, она гораздо теплее. Раньше люди побаивались замшевой обуви, потому что за ней нужно ухаживать. Также она меньше деформируется, поэтому предпочтение сейчас отдают больше замшевой обуви.  

Обувь из искусственных кож, конечно, это вариант бюджетный. У нас зимы теплые, потому можно ограничиться выбором либо демисезонной обуви, либо обуви еврозима.  

Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь-6

Как же выбрать зимнюю обувь? Протектор должен быть хороший, рифленый, иметь теплозащитные качества, обувь должна быть непромокаемой для зимы.   

Если мы говорим о детской обуви, то обувь, конечно, должна сохранять тепло, быть непромокаемой, в то же время удобно лежать на ножке, хорошо облегать ножку.   

Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь-9

Также обувь для детей должна быть по размеру. Если она будет большой – будет холодно, если будет сжимать ножку – также будет холодно. 

# Обувь # общество # Юлия Самусенко # Ирина Гричинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На какие-то негативные комментарии можно просто не отвечать». Как противостоять оскорблениям и угрозам в интернете
23 ноября 2020 11:21

«На какие-то негативные комментарии можно просто не отвечать». Как противостоять оскорблениям и угрозам в интернете

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек
23 ноября 2020 10:55

МВД: за участие в акциях протеста 22 ноября в Беларуси задержаны 345 человек

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?
23 ноября 2020 10:42

Почти 1 700 грузовиков ожидают выезда в ЕС. Что происходит на белорусской границе?