Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь

Когда же необходимо доставать зимнюю обувь и можно ли ограничиться только маркировкой еврозима без последствий для здоровья?

Ирина Гричинская, продавец обуви:

Гораздо теплее замшевая обувь, потому что она не так стынет, она гораздо теплее. Раньше люди побаивались замшевой обуви, потому что за ней нужно ухаживать. Также она меньше деформируется, поэтому предпочтение сейчас отдают больше замшевой обуви.

Обувь из искусственных кож, конечно, это вариант бюджетный. У нас зимы теплые, потому можно ограничиться выбором либо демисезонной обуви, либо обуви еврозима.