Еврозима или мех, кожа или замша? Как правильно выбрать зимнюю обувь
Капризы погоды заставляют тщательно подбирать гардероб. Актуальнее по утрам становится и вопрос выбора обуви, рассказали в программе «Плюс-минус».
Когда же необходимо доставать зимнюю обувь и можно ли ограничиться только маркировкой еврозима без последствий для здоровья?
Ирина Гричинская, продавец обуви:
Гораздо теплее замшевая обувь, потому что она не так стынет, она гораздо теплее. Раньше люди побаивались замшевой обуви, потому что за ней нужно ухаживать. Также она меньше деформируется, поэтому предпочтение сейчас отдают больше замшевой обуви.
Обувь из искусственных кож, конечно, это вариант бюджетный. У нас зимы теплые, потому можно ограничиться выбором либо демисезонной обуви, либо обуви еврозима.
Как же выбрать зимнюю обувь? Протектор должен быть хороший, рифленый, иметь теплозащитные качества, обувь должна быть непромокаемой для зимы.
Если мы говорим о детской обуви, то обувь, конечно, должна сохранять тепло, быть непромокаемой, в то же время удобно лежать на ножке, хорошо облегать ножку.
Также обувь для детей должна быть по размеру. Если она будет большой – будет холодно, если будет сжимать ножку – также будет холодно.