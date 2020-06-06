Почему Вацлав Янушко стал хирургом: «Это более высокое, мне кажется, звено»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы выбрали специальность хирурга. А почему хирургия? Это ведь достаточно ответственно, можно было более простую специальность выбрать. Хотя, мне кажется, терапевты сейчас обидятся.

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Терапевты сейчас не обидятся. Сейчас я не хирург, я инфекционист. А это более близкая специальность к терапии. Но, наверное, в этом заложен и темперамент человека, характер. Потому что это более высокое, мне кажется, звено – хирурги, реаниматологи, акушеры-гинекологи.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– как решил стать врачом после того, как попал в больницу

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.