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Почему Вацлав Янушко стал хирургом: «Это более высокое, мне кажется, звено»

06 июня 2020 18:11
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

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Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы выбрали специальность хирурга. А почему хирургия? Это ведь достаточно ответственно, можно было более простую специальность выбрать. Хотя, мне кажется, терапевты сейчас обидятся.

Почему Вацлав Янушко стал хирургом: «Это более высокое, мне кажется, звено»-1

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Терапевты сейчас не обидятся. Сейчас я не хирург, я инфекционист. А это более близкая специальность к терапии. Но, наверное, в этом заложен и темперамент человека, характер. Потому что это более высокое, мне кажется, звено – хирурги, реаниматологи, акушеры-гинекологи.

Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:

– как решил стать врачом после того, как попал в больницу

– почему надевает хирургические перчатки с левой руки

– каково сообщать о смертях пациентов их родственникам

– чего боится и в каком случае может заплакать

Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Врачи Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Вадим Щеглов

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