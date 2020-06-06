Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне. Температура ожидается около климатической нормы: +15 +18, рассказали в программе «Плюс-минус».
Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне. Температура ожидается около климатической нормы: +15 +18, рассказали в программе «Плюс-минус».
Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Количество осадков предполагается в пределах многолетних значений. К слову, самым жарким был июнь 2019 года. Тогда средняя температура составила +21.