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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне

06 июня 2020 17:42
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне. Температура ожидается около климатической нормы: +15 +18, рассказали в программе «Плюс-минус»

Жаловались на холод? Теперь можно на жару. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в июне-1

Количество осадков предполагается в пределах многолетних значений. К слову, самым жарким был июнь 2019 года. Тогда средняя температура составила +21.

# Погода в Беларуси # общество

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