«Страха заразиться нет». Как студенты-медики помогают пациентам после коронавируса и чему их обучают?

Новости Беларуси. Волонтерский студенческий отряд «Вы не одни» в это непростое время продолжает поддерживать тех, кто переболел ковидом. В его рядах студенты Гомельского медуниверситета. Их главная задача – обучить больных с коронавирусной инфекцией основным правилам реабилитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно ребята создают видеоуроки помощи людям, которые уже перенесли COVID-19. Какими ценными знаниями делятся студенты? Знает Юлия Мычка.

Могилевская больница стала десятым медучреждением, которое посетили гомельские студенты-медики за последние 1,5 месяца. До нее ребята помогали родным больницам в Гомеле, а теперь готовы двигаться дальше по стране.

Среди тех, кто вот-вот облачится в специальный комбинезон и отправится в красную зону – будущий онколог Антон Апанасюк и его друг Олег Однокозов.

Антон Апанасюк, студент Гомельского медицинского университета:

Страха заразиться нет, потому что мы полностью защищены, можно сказать, даже лучше чем на улице или в общественном месте, транспорте. Здесь все-таки полное обмундирование, которое тебя абсолютно полностью защищает, все твои органы респираторные.

Олег Однокозов, студент Гомельского медицинского университета:

Мы сегодня в этой больнице, можно сказать, по зову сердца. Наша основная задача – это донесение информации простым языком до пациентов касательно реабилитации, то есть восстановление после коронавирусной инфекции. А также каким образом это будет происходить восстановление – активным или пассивным, то есть дыхательная гимнастика или прон-позиция.

Визит будущих медиков нарушил скучный больничный режим. Пациенты рады гостям, вопросы задают наперебой. Тема одна на всех – как побыстрее победить коронавирус и восстановиться после болезни. Студенты буквально на пальцах поясняют все тонкости прон-позиции и дыхательной гимнастики.

Юлия Мычка, корреспондент:

В терапевтическом отделении на лечении находятся 40 человек, пять из них уже готовят к выписке. И знания, которыми делятся студенты-медики, дома им особенно пригодятся.

Школьный учитель Андрей Куксов в этой больничной палате прилежный ученик. После вирусной пневмонии мужчина потихоньку приходит в норму. Врачи ежедневно проводят с пациентами физкультминутку. А вот студенты поведали о новых секретах скорейшего выздоровления. Например, о пользе громкого пения. Оказывается, это еще один шаг на пути к полному выздоровлению.

Андрей Куксов, житель Могилева:

Ну да, будем применять. У нас еще восстановительный период предстоит 14 дней, как говорил доктор. Будем работать, хочется быть здоровым и побыстрее встать в строй.

Даже один день помощи студентов-волонтеров для могилевских медиков ощутимая польза. Уход за коронавирусными больными требует много внимания. На одну санитарку приходится около 20 пациентов, лишних рук здесь не бывает. К тому же, у молодых людей просто талант доступно и интересно все объяснять.