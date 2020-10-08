Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»

Новости Беларуси. Вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях очередного подъема сезонных инфекций, в том числе COVID-19, 8 октября стали главными на совещании у Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как противостоять новым вызовам, белорусские медики уже знают. В период первой волны пандемии Беларусь наработала бесценный опыт, использовать который нужно и дальше. Это уже в начале разговора во Дворце Независимости подчеркнул Александр Лукашенко. Тем не менее расслабляться белорусам не время.

Вторая волна, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас. Медики готовы к этой атаке: коечного фонда достаточно, схема работы отлажена. Однако в этих условиях каждый должен взять немного ответственности и на себя. Важно строго соблюдать рекомендации врачей – это и правила гигиены, и социальная дистанция. Тему продолжит корреспондент Илона Волынец. «Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями Насколько готова вся система здравоохранения противостоять COVID-19 и сезонным инфекциям, 8 октября доложили Президенту.

На совещании во Дворце Независимости – исполняющий обязанности министра, главный санитарный врач, представители профильных вузов, «Белмедпрепаратов». Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира Вторая волна коронавируса уже накрыла многие страны – очевидно, не устоять и нам.

Как бороться с невидимым врагом, белорусы знают. Александр Лукашенко: я не намерен изолировать и закрывать страну Не останавливать производства, не вводить жесткий карантин. То, за что в свое время критиковали белорусов, оказалось разумным и дальновидным решением.

Ряд стран пересматривает свои подходы к борьбе с инфекцией – слишком тяжелыми оказались последствия первой волны. Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания Иммунитет – это, конечно, хорошо. Но, как известно, береженого бог бережет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным – понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор (подробнее здесь).

Уроки из «ковидной весны» уже извлекли. Отчаянно борясь с коронавирусом, важно не упустить из виду и другие, не менее опасные заболевания. Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом Не забудут о тех, кто по-прежнему на передовой. Врачей будут поддерживать и дальше. Медперсоналу, который работает с больными COVID-19, уже выплатили более 300 миллионов рублей.

Александр Лукашенко:

Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, всякое может быть. Люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать – именно тех, которые реально работают в этих зонах. Но и перегибов не должно быть, типа того: заглянул в палату одним глазом – получил надбавку. Этого быть не должно.