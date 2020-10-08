Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»

08 октября 2020 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях очередного подъема сезонных инфекций, в том числе COVID-19, 8 октября стали главными на совещании у Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Как противостоять новым вызовам, белорусские медики уже знают. В период первой волны пандемии Беларусь наработала бесценный опыт, использовать который нужно и дальше. Это уже в начале разговора во Дворце Независимости подчеркнул Александр Лукашенко. Тем не менее расслабляться белорусам не время.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-1

Вторая волна, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас. Медики готовы к этой атаке: коечного фонда достаточно, схема работы отлажена. Однако в этих условиях каждый должен взять немного ответственности и на себя. Важно строго соблюдать рекомендации врачей – это и правила гигиены, и социальная дистанция.

Тему продолжит корреспондент Илона Волынец.  

«Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями

Насколько готова вся система здравоохранения противостоять COVID-19 и сезонным инфекциям, 8 октября доложили Президенту.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-4

На совещании во Дворце Независимости – исполняющий обязанности министра, главный санитарный врач, представители профильных вузов, «Белмедпрепаратов».  

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира

Вторая волна коронавируса уже накрыла многие страны – очевидно, не устоять и нам.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-7

Как бороться с невидимым врагом, белорусы знают.  

Александр Лукашенко: я не намерен изолировать и закрывать страну

Не останавливать производства, не вводить жесткий карантин. То, за что в свое время критиковали белорусов, оказалось разумным и дальновидным решением.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-10

Ряд стран пересматривает свои подходы к борьбе с инфекцией – слишком тяжелыми оказались последствия первой волны.  

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания

Иммунитет – это, конечно, хорошо. Но, как известно, береженого бог бережет.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Самое главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным – понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор (подробнее здесь).  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-16

Уроки из «ковидной весны» уже извлекли. Отчаянно борясь с коронавирусом, важно не упустить из виду и другие, не менее опасные заболевания.  

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом

Не забудут о тех, кто по-прежнему на передовой. Врачей будут поддерживать и дальше. Медперсоналу, который работает с больными COVID-19, уже выплатили более 300 миллионов рублей.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-19

Александр Лукашенко:   
Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо. Это особая сфера, всякое может быть. Люди рискуют, и врачей здесь ни в коем случае нельзя обижать – именно тех, которые реально работают в этих зонах. Но и перегибов не должно быть, типа того: заглянул в палату одним глазом – получил надбавку. Этого быть не должно.  

Александр Лукашенко: «Людям, которые работают и борются с инфекционными болезнями, денег жалеть не надо»-22

Да, в стране фиксируют рост числа новых случаев. Но и без COVID-19 осенью всегда всплеск вирусных инфекций. А потому здоровье действительно в наших руках. Чистых руках.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом
08 октября 2020 19:35

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»
08 октября 2020 19:27

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»

Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет
08 октября 2020 18:12

Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет