«Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями

Новости Беларуси. Вторая волна коронавируса, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас. Медики готовы к этой атаке: коечного фонда достаточно, схема работы отлажена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова: В этот корпус мы госпитализируем пациентов только с подтвержденной COVID-инфекцией на уровне приемного отделения.

Если это пациенты с пневмонией, скажем, «чистой», у нас для этого выделены совершенно другие койки в другом корпусе и другом отделении.

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира

На уровне приемного отделения мы делаем компьютерную томографию абсолютно всем, берем экспресс-тесты. И при подтверждении малейшем, если есть иммуноглобулин М, мы этого пациента не госпитализируем в «чистое» отделение. Мы госпитализируем в отдельные палаты, дожидаемся результата мазка и решаем вопрос, куда этот пациент может пойти.