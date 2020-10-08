«Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями

Новости Беларуси. Вторая волна коронавируса, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас. Медики готовы к этой атаке: коечного фонда достаточно, схема работы отлажена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вторая волна коронавируса, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас. Медики готовы к этой атаке: коечного фонда достаточно, схема работы отлажена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова:
В этот корпус мы госпитализируем пациентов только с подтвержденной COVID-инфекцией на уровне приемного отделения.
Если это пациенты с пневмонией, скажем, «чистой», у нас для этого выделены совершенно другие койки в другом корпусе и другом отделении.
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На уровне приемного отделения мы делаем компьютерную томографию абсолютно всем, берем экспресс-тесты. И при подтверждении малейшем, если есть иммуноглобулин М, мы этого пациента не госпитализируем в «чистое» отделение. Мы госпитализируем в отдельные палаты, дожидаемся результата мазка и решаем вопрос, куда этот пациент может пойти.
Вот так в 3-й городской больнице Минска встречают приход второй волны COVID-19. Казалось, только в конце июня отсюда выписали последнего пациента с коронавирусом, отмыли клинику, и вот снова возникла необходимость делить на красные и зеленые. Правда, на этот раз пока не корпуса, а всего лишь один на 110 мест.
Занят он полностью, но ежедневно отсюда пациентов долечиваться развозят (никто не ездит в общественном транспорте или такси) либо домой, либо в госпиталь ветеранов Великой Отечественной.