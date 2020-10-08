Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом

Новости Беларуси. Теперь ограничительные меры в связи с коронавирусом будут вводить точечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания

До 10 дней сократятся и сроки изоляции. Речь о контактах первого уровня и тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидситуацией.