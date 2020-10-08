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Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом

08 октября 2020 19:35
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Новости Беларуси. Теперь ограничительные меры в связи с коронавирусом будут вводить точечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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До 10 дней сократятся и сроки изоляции. Речь о контактах первого уровня и тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидситуацией.  

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом-1

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:
Это будет 10 дней – это связано с банальными вещами. Мы посмотрели на наш опыт. Контактные лица, если заболевают, то заболевают на седьмой день. Тотально. Уже после седьмого дня все наши исследования показывают, что, как правило, никто не заболевает.  

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом-4

Сады, школы, вузы переводить на удаленку пока не планируется. Решение по каждому учебному заведению будут принимать индивидуально.  

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Хорошо зарекомендовал себя опыт по организации так называемых контактных центров, когда на базе, к примеру, общежитий, размещали контактных лиц. В целом к новой атаке коронавируса медики готовы. Коечного фонда достаточно, схема работы отлажена.  

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом-7

Дмитрий Пиневич:  
Планово, спокойно. Ровно столько коек, сколько нам необходимо для оказания помощи для ковидных пациентов. У нас нет сейчас проблем с лекарственным обеспечением, средствами индивидуальной защиты. У нас нет проблем с финансированием, исходя из поручения главы государства. Вместе с тем мы возлагаем особую роль на проведение противоэпидемических мероприятий, которые касаются всех и каждого. Касаются организованных коллективов, касаются работы коммунальных служб, системы образования, конечно же, системы здравоохранения. Но еще раз: касающегося каждого из нас.  

Минздрав рассказал, на какой день в основном заболевают после контакта с больным коронавирусом-10

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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