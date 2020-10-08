Александр Лукашенко: я не намерен изолировать и закрывать страну

Новости Беларуси. Не останавливать производства, не вводить жесткий карантин. То, за что в свое время критиковали белорусов, оказалось разумным и дальновидным решением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, я ее высказываю публично: я – на сегодняшний день как складывается ситуация – не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен.

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Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте, или феврале, или в апреле, мы бы пожинали плоды. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей. И опять же – это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим, нет. Жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем (подробнее здесь).