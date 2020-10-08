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Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания

08 октября 2020 17:48
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Новости мира. Ряд стран пересматривает свои подходы к борьбе с инфекцией – слишком тяжелыми оказались последствия первой волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания-1

Германия, Испания, Франция, Россия, Украина уже не рассматривают введение второго локдауна. А пять сотен бельгийских докторов выступили с открытым письмом, в котором заявили, что у жестких ограничений больше нет медицинских аргументов, а опыт Швеции и Беларуси показал, что нет никакой связи между введенным локдауном и течением инфекции.  

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания-4

После первоначальной паники вокруг COVID-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину – у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания. Мы отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас наносится населению, будет более значителен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, которые сейчас защищены от «короны».   

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания-7

Бельгийские врачи призвали власти не вводить повторный карантин и даже ослабить меры профилактики. Нужно полноценно питаться и заниматься спортом. Британские ученые тоже на днях выступили с заявлением: практика локдаунов негативно сказывается на общественном здоровье. И призвали отказаться от ограничений, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет.  

Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания-10

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# Коронавирус # Илона Волынец # Фотофакт

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