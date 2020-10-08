Врачи о коронавирусе: объективные факты теперь показывают, что у ЧС больше нет медицинского оправдания

Новости мира. Ряд стран пересматривает свои подходы к борьбе с инфекцией – слишком тяжелыми оказались последствия первой волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Ряд стран пересматривает свои подходы к борьбе с инфекцией – слишком тяжелыми оказались последствия первой волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германия, Испания, Франция, Россия, Украина уже не рассматривают введение второго локдауна. А пять сотен бельгийских докторов выступили с открытым письмом, в котором заявили, что у жестких ограничений больше нет медицинских аргументов, а опыт Швеции и Беларуси показал, что нет никакой связи между введенным локдауном и течением инфекции.
После первоначальной паники вокруг COVID-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину – у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания. Мы отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас наносится населению, будет более значителен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, которые сейчас защищены от «короны».
Бельгийские врачи призвали власти не вводить повторный карантин и даже ослабить меры профилактики. Нужно полноценно питаться и заниматься спортом. Британские ученые тоже на днях выступили с заявлением: практика локдаунов негативно сказывается на общественном здоровье. И призвали отказаться от ограничений, чтобы население могло выработать коллективный иммунитет.