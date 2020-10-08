Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет

Новости Беларуси. Помощь в поисках работы, вопросы взаимоотношений с исполнительной властью и благоустройство территорий – более 10 обращений 8 октября в Белыничах были адресованы заместителю Главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своими проблемами на выездной прием к Ольге Чуприс пришли жители не только Могилевского региона, но и соседних областных центров – Гомеля и Минска.