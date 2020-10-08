Прямой эфир

Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет

08 октября 2020 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помощь в поисках работы, вопросы взаимоотношений с исполнительной властью и благоустройство территорий – более 10 обращений 8 октября в Белыничах были адресованы заместителю Главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со своими проблемами на выездной прием к Ольге Чуприс пришли жители не только Могилевского региона, но и соседних областных центров – Гомеля и Минска.

Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет-1

Ольга Чуприс, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:
Такие приемы вообще нужны. Местные органы должны понимать, что они не брошены. И граждане, проживающие не в Минске, не в областных центрах, должны понимать, что о них тоже не забыли. И, если у них возникает спор, который требует участия арбитра, участие такого посредника, что ли, то, конечно, надо предоставить такую возможность. И граждане с удовольствием приходят на такого рода приемы для того, чтобы услышать, правы они или нет. И, если они даже не правы, то тоже услышать об этом со стороны вот такого независимого своего рода эксперта.

Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет-4

Вопросы юридической направленности решались, как говорится, по горячим следам. В том числе жителям райцентра и окрестных деревень помогли разобраться с трудностями по линии налогообложения и получением адресной помощи многодетными семьями.

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями
08 октября 2020 17:41

«Делаем КТ абсолютно всем». Как в третьей больнице Минска распределяют пациентов с пневмониями

Александр Лукашенко: я не намерен изолировать и закрывать страну
08 октября 2020 17:37

Александр Лукашенко: я не намерен изолировать и закрывать страну

Какое наказание можно получить за оскорбления, угрозы или другие преступления в интернете?
08 октября 2020 16:33

Какое наказание можно получить за оскорбления, угрозы или другие преступления в интернете?