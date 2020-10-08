Ольга Чуприс в Белыничах: граждане приходят на приёмы для того, чтобы услышать, правы они или нет

Новости Беларуси. Помощь в поисках работы, вопросы взаимоотношений с исполнительной властью и благоустройство территорий – более 10 обращений 8 октября в Белыничах были адресованы заместителю Главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со своими проблемами на выездной прием к Ольге Чуприс пришли жители не только Могилевского региона, но и соседних областных центров – Гомеля и Минска.
Ольга Чуприс, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:
Такие приемы вообще нужны. Местные органы должны понимать, что они не брошены. И граждане, проживающие не в Минске, не в областных центрах, должны понимать, что о них тоже не забыли. И, если у них возникает спор, который требует участия арбитра, участие такого посредника, что ли, то, конечно, надо предоставить такую возможность. И граждане с удовольствием приходят на такого рода приемы для того, чтобы услышать, правы они или нет. И, если они даже не правы, то тоже услышать об этом со стороны вот такого независимого своего рода эксперта.
Вопросы юридической направленности решались, как говорится, по горячим следам. В том числе жителям райцентра и окрестных деревень помогли разобраться с трудностями по линии налогообложения и получением адресной помощи многодетными семьями.