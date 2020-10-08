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Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»

08 октября 2020 19:27
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Новости Беларуси. Каждый житель Беларуси сможет высказать свои идеи по развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие из них обсудят на диалоговых площадках. Первые пройдут уже 9 октября в Могилеве и Мозыре.

Диалоговые площадки не будут предоставлять трибуну для призывов и лозунгов – основой станет конструктивный разговор. К обсуждению присоединятся эксперты, чиновники и депутаты. В каждой области состоится пять тематических форумов, которые затронут все сферы интересов граждан: государственные, экономические, социальные и культурные.

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»-1

В том числе общественности предложат обсудить вопросы повышения роли местного самоуправления, конституционную реформу, партийное строительство, а также изменение законодательства.

Заявки на участие в диалоге принимаются онлайн через специальные электронные формы на сайтах областных исполнительных комитетов.

Там же полная информация о месте и времени проведения встреч.

Владимир Караник о диалоговых площадках: «Мы предлагаем пойти более конструктивным путём»-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Как показала практика, часто люди не знают, как выразить свою точку зрения, как подать предложение об улучшении каких-то аспектов своей жизни, и это выливается в попытку выразить эти мысли на улице. Мы уже убедились на примере многих стран, что это не конструктивно. И мы предлагаем пойти более конструктивным путем.

По итогу работы диалоговых площадок от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства. В том числе наработанные инициативы направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.

# Государственная политика # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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