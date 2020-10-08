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Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира

08 октября 2020 10:34
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Новости Беларуси. Вопросы, связанные с обеспечением здоровья людей в условиях очередного подъема сезонных инфекций, в том числе COVID-19, 8 октября стали главными на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира-1

Как противостоять новым вызовам, белорусские медики уже знают. В период первой волны пандемии, Беларусь наработала бесценный опыт, использовать который нужно и дальше. Это уже в начале разговора во Дворце Независимости подчеркнул Александр Лукашенко. Тем не менее расслабляться белорусам не время. Вторая волна, которая уже накрыла многие страны, очевидно, не обойдет и нас.

Медики готовы к этой атаке. Коечного фонда достаточно, схема работы отлажена. Однако в этих условиях каждый должен взять немного ответственности и на себя. Важно строго соблюдать рекомендации врачей. Это и правила гигиены, и социальная дистанция. По возможности, необходимо отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы не изолировали людей, не закрывали их, что мы им рекомендовали быть на свежем воздухе. Да, не надо толпами ходить, обниматься, целоваться, дышать друг другу в нос, рот и так далее и тому подобное. Это всем понятно.

Все в наших руках для того, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор. Оставаться здоровым, не допускать болезни это не проблема врачей и не их головная боль. Работа медиков помогать тогда, когда по воле случая произошло несчастье. Все остальное за нами.

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира-7

Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации. Как минимум сделайте прививку от гриппа, если вы считаете нужным это сделать, и соблюдайте правила гигиены.

Самое главное при всех этих мерах не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по той информации, которой я обладаю, тьфу-тьфу, у нас ситуация нормальная. И поэтому надо, чтобы имеющийся запас этих так называемых коек остался незадействованным. Пусть они лучше порожняком там простаивают.

Медперсоналу, который работает с больными COVID-19, уже выплачено более 300 миллионов рублей. Работающих на передовой врачей, будут поддерживать и дальше. 

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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