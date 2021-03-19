Рабочая поездка Президента в Гродненскую область. Александра Лукашенко ждут на «Молочном мире»

Новости Беларуси. Глава государства 19 марта проводит в Гродненском регионе. Начался визит с посещения одного из ведущих хозяйств области – СПК имени Сенько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь делают ставку на мясо-молочную продукцию.

Работает сельхозпредприятие в связке с заводом «Молочный мир». Продукция под этим брендом хорошо знакома всем белорусам. Высокотехнологичное производство постоянно развивается и за последние пять лет приросло в 2,5 раза. Александра Лукашенко также ждут на этом предприятии.