Рабочая поездка Президента в Гродненскую область. Александра Лукашенко ждут на «Молочном мире»
Новости Беларуси. Глава государства 19 марта проводит в Гродненском регионе. Начался визит с посещения одного из ведущих хозяйств области – СПК имени Сенько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь делают ставку на мясо-молочную продукцию.
Работает сельхозпредприятие в связке с заводом «Молочный мир». Продукция под этим брендом хорошо знакома всем белорусам. Высокотехнологичное производство постоянно развивается и за последние пять лет приросло в 2,5 раза. Александра Лукашенко также ждут на этом предприятии.
Президенту доложат о текущей ситуации и перспективах завода. Глава государства посетит несколько производственных участков, где ознакомится с современными технологиями переработки молока и производством сыра – здесь гордятся такой продукцией. К слову, во время визита главы государства будет презентован новый продукт под брендом «Президентский». Кроме того, ожидается, что Александр Лукашенко пообщается с коллективом завода.