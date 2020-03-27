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Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает

27 марта 2020 11:29
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 27 марта посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие «Белгипс» единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.

Президент Беларуси: Когда закончится коронавирус этот, я вам много чего интересного расскажу

Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Появилось много людей (ну, может, в Беларуси не так много – глава Администрации и госсекретарь занимаются этим) – хайпануть, как модно сейчас, на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких и спрашивать у них. Знаете, психоза и так хватает, а надо подогреть где-то, показать. А так называемая оппозиция пытается это использовать против власти. Я помалкиваю – время нас рассудит.

Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает-4

Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает-6

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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