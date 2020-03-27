Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Появилось много людей (ну, может, в Беларуси не так много – глава Администрации и госсекретарь занимаются этим) – хайпануть, как модно сейчас, на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких и спрашивать у них. Знаете, психоза и так хватает, а надо подогреть где-то, показать. А так называемая оппозиция пытается это использовать против власти. Я помалкиваю – время нас рассудит.