Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.

Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

На память о посещении уникального производства Президенту подарили зубра. 40-килограммовый гигант выполнен из гипсового камня.