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Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

27 марта 2020 11:40
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Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил ОАО «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы -1

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы -3

Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

На память о посещении уникального производства Президенту подарили зубра. 40-килограммовый гигант выполнен из гипсового камня.

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы -6

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы -8

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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