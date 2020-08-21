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Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»

21 августа 2020 22:07
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Новости Беларуси. На агрокомбинате «Дзержинский» Президент подошел к одной из сотрудниц уточнить детали работы, но получился неожиданный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»-1

Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов? Вы знаете, мы сейчас так переживаем за судьбу нашей родины.
Зря.
Мы переживаем, потому что мы знаем, что вы наш Президент. Поэтому мы с вами и мы за вас. И мы всем коллективом вам желаем сил, здоровья. И мы победим, все будет хорошо.
Вы даже в этом не сомневайтесь.
А мы не сомневаемся.
Вы напряжены, потому что вы из интернета, в телевизор иногда...
Нет.
Нет, иногда, а в жизни все оно по-другому. Вот придешь на конвейер жизнь другая.
Нет, это правда.
Поэтому вы не переживайте.
Мы не переживаем, мы просто уверены. Мы бы переживали, если бы не были уверены. Мы просто хотим сказать слова поддержки, потому что в трудную минуту они важны для каждого.
Спасибо. Я это вижу, спасибо.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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