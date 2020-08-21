Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»

– Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов? Вы знаете, мы сейчас так переживаем за судьбу нашей родины.

– Зря.

– Мы переживаем, потому что мы знаем, что вы наш Президент. Поэтому мы с вами и мы за вас. И мы всем коллективом вам желаем сил, здоровья. И мы победим, все будет хорошо.

– Вы даже в этом не сомневайтесь.

– А мы не сомневаемся.

– Вы напряжены, потому что вы из интернета, в телевизор иногда...

– Нет.

– Нет, иногда, а в жизни все оно по-другому. Вот придешь на конвейер – жизнь другая.

– Нет, это правда.

– Поэтому вы не переживайте.

– Мы не переживаем, мы просто уверены. Мы бы переживали, если бы не были уверены. Мы просто хотим сказать слова поддержки, потому что в трудную минуту они важны для каждого.

– Спасибо. Я это вижу, спасибо.