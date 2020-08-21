Белоруска: «Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов?»

Новости Беларуси. На агрокомбинате «Дзержинский» Президент подошел к одной из сотрудниц уточнить детали работы, но получился неожиданный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На агрокомбинате «Дзержинский» Президент подошел к одной из сотрудниц уточнить детали работы, но получился неожиданный разговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Уважаемый наш Президент, можно я вам скажу пару слов? Вы знаете, мы сейчас так переживаем за судьбу нашей родины.
– Зря.
– Мы переживаем, потому что мы знаем, что вы наш Президент. Поэтому мы с вами и мы за вас. И мы всем коллективом вам желаем сил, здоровья. И мы победим, все будет хорошо.
– Вы даже в этом не сомневайтесь.
– А мы не сомневаемся.
– Вы напряжены, потому что вы из интернета, в телевизор иногда...
– Нет.
– Нет, иногда, а в жизни все оно по-другому. Вот придешь на конвейер – жизнь другая.
– Нет, это правда.
– Поэтому вы не переживайте.
– Мы не переживаем, мы просто уверены. Мы бы переживали, если бы не были уверены. Мы просто хотим сказать слова поддержки, потому что в трудную минуту они важны для каждого.
– Спасибо. Я это вижу, спасибо.