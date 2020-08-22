За мир в стране. Автопробеги с государственными флагами проходят по Беларуси
Новости Беларуси. В 15 часов в Минске начался автопробег за мирную и безопасную Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна стартовала от парковки аквапарка на проспекте Победителей.
Именно так – эффектно, но организованно и надо выражать свою поддержку белорусам, стране и Президенту. А не громкими сигналами, заторами и пробками, провокациями и нарушениями.
Эффектную колонну автомобилей под развевающимися белорусскими флагами приветствовали также накануне на всем протяжении маршрута: от проспекта Победителей и до Уручья.
Похожий автопробег прошел и в Борисове. По главным улицам города проехали около полусотни машин с государственной символикой: флагами Беларуси, Минской области и Борисова. Маршрут начался от стелы у военного полигона, который служит площадкой для крупных учений.
Такой автопробег прошел впервые. Впрочем, организаторы и участники не исключают, что подобные акции будут проходить и дальше.