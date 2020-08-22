За мир в стране. Автопробеги с государственными флагами проходят по Беларуси

Новости Беларуси. В 15 часов в Минске начался автопробег за мирную и безопасную Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна стартовала от парковки аквапарка на проспекте Победителей.

Именно так – эффектно, но организованно и надо выражать свою поддержку белорусам, стране и Президенту. А не громкими сигналами, заторами и пробками, провокациями и нарушениями.