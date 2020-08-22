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Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области

22 августа 2020 12:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета, сообщает БЕЛТА.

Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мною принято решение о направлении к вам вашего человека – Владимира Степановича Караника. Для меня это большая потеря. Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник Президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник

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