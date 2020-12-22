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«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы

22 декабря 2020 11:27
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Новости Беларуси. Депутатский корпус Беларуси 22 декабря можно было увидеть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы-1

Парламентарии, переболевшие коронавирусом, сдали плазму крови, которая используется для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. В учреждениях здравоохранения она может оказаться уже 23 декабря, исходя из заявок.

Донором плазмы может стать каждый, кто переболел COVID-19: как безвозмездно, так и за материальную компенсацию.

«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы-4

Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть возможность принести реальную практическую помощь людям, особенно тем, кто находится в тяжелой ситуации и тяжело болеет COVID-19.

«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы-7

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Каждый понимает, что есть такие вещи, которые необходимо делать, общечеловеческие какие-то ценности – ценности жизни, ценности здоровья. И если тот, кто переболел и наработал антитела, может помочь людям, то, я считаю, что мы не можем работать по другому принципу.

«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы-10

Некоторые депутаты донорами плазмы становятся не в первый раз. Сдавали плазму парламентарии на безвозмездной основе.

# Коронавирус # общество # Игорь Комаровский # Марина Шкроб # Фотофакт

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