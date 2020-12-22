«Есть возможность принести реальную помощь». Депутаты, которые переболели коронавирусом, стали донорами плазмы

Новости Беларуси. Депутатский корпус Беларуси 22 декабря можно было увидеть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, переболевшие коронавирусом, сдали плазму крови, которая используется для лечения больных с тяжелой формой COVID-19. В учреждениях здравоохранения она может оказаться уже 23 декабря, исходя из заявок. Донором плазмы может стать каждый, кто переболел COVID-19: как безвозмездно, так и за материальную компенсацию.

Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть возможность принести реальную практическую помощь людям, особенно тем, кто находится в тяжелой ситуации и тяжело болеет COVID-19.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Каждый понимает, что есть такие вещи, которые необходимо делать, общечеловеческие какие-то ценности – ценности жизни, ценности здоровья. И если тот, кто переболел и наработал антитела, может помочь людям, то, я считаю, что мы не можем работать по другому принципу.