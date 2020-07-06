Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного посла Словакии в Беларуси. Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент еще раз поблагодарил его за участие в торжествах в честь Дня Победы в Минске. Глава государства подчеркнул: этот поступок имеет важное значение, несмотря на то, что для дипломата все обернулось серьезными последствиями. МИД Словакии гражданскую позицию посла не разделил, и дипломат был вынужден подать в отставку. У официального Минска такое развитие событий вызвало непонимание.