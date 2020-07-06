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Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»

06 июля 2020 14:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости Чрезвычайного и Полномочного посла Словакии в Беларуси. Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент еще раз поблагодарил его за участие в торжествах в честь Дня Победы в Минске. Глава государства подчеркнул: этот поступок имеет важное значение, несмотря на то, что для дипломата все обернулось серьезными последствиями. МИД Словакии гражданскую позицию посла не разделил, и дипломат был вынужден подать в отставку. У официального Минска такое развитие событий вызвало непонимание.

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы действительно продемонстрировали мужественный поступок. Не только белорусскому народу. Не только белорусы это увидели, увидел весь мир, что есть некая особенность у послов. Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца. Но, тем не менее, они есть.

Александр Лукашенко – Йозефу Мигашу: «Редко такие послы встречаются, которые действуют иногда по воле сердца»-4

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# Беларусь-Словакия # общество # Александр Лукашенко # Йозеф Мигаш # Фотофакт

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