Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны

Новости Беларуси. 4,5 года работы в нашей стране Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш считает плодотворными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 4,5 года работы в нашей стране Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш считает плодотворными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»
Удалось наладить политический диалог. Заметно активизировались белорусско-словацкие межведомственные контакты. Покидая Минск, с Беларусью дипломат окончательно не прощается. Сотрудничество продолжится уже в другом статусе. В частности, он останется консультантом по белорусскому рынку. В планах и совместные бизнес-проекты.
Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси:
В основном разговор шел о нюансах, о преградах и бюрократических, и административных, которые появляются на этой дороге. Чтобы их убрать, (надо – прим. ред.) очень эффективно работать. Говорили про цифры: если поднимемся где-то до 500 миллионов евро, это будет адекватно тому, что заслуживает и может как одна, так и другая страна.
Как видимый результат работы – активизация экономического сотрудничества. Растет товарооборот. Пока эта цифра невелика – 226 миллионов долларов за 2019 год. Но стоит задача поднять планку вдвое. Президент уверен: у государств есть значительный потенциал для такого сотрудничества.