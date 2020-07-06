Йозеф Мигаш: если поднимемся где-то до 500 млн евро товарооборота, это будет адекватно тому, что заслуживают и могут обе страны

Удалось наладить политический диалог. Заметно активизировались белорусско-словацкие межведомственные контакты. Покидая Минск, с Беларусью дипломат окончательно не прощается. Сотрудничество продолжится уже в другом статусе. В частности, он останется консультантом по белорусскому рынку. В планах и совместные бизнес-проекты.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси:

В основном разговор шел о нюансах, о преградах и бюрократических, и административных, которые появляются на этой дороге. Чтобы их убрать, (надо – прим. ред.) очень эффективно работать. Говорили про цифры: если поднимемся где-то до 500 миллионов евро, это будет адекватно тому, что заслуживает и может как одна, так и другая страна.