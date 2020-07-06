Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко еще раз поблагодарил Йозефа Мигаша за его участие в торжествах в честь Дня Победы в Минске. Глава государства подчеркнул, что этот поступок имеет важное значение, несмотря на то, что для дипломата все обернулось серьезными последствиями.

Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»

За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией дипломат удостоен ордена Франциска Скорины.