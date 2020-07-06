Прямой эфир

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины

06 июля 2020 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш завершает свою дипломатическую миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины-1

Александр Лукашенко вручил Йозефу Мигашу орден Франциска Скорины-3

Александр Лукашенко еще раз поблагодарил Йозефа Мигаша за его участие в торжествах в честь Дня Победы в Минске. Глава государства подчеркнул, что этот поступок имеет важное значение, несмотря на то, что для дипломата все обернулось серьезными последствиями.

Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»

За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией дипломат удостоен ордена Франциска Скорины.

# Беларусь-Словакия # Йозеф Мигаш # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»
06 июля 2020 10:44

Президент Беларуси – послу Словакии: «Мы готовы идти на более глубокое сотрудничество»

Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»
04 июля 2020 13:36

Как готовят «цветную революцию»? «Вбрасываются мемы психоэмоционального характера, которые общество направляют на агрессию противостояния»

Гайдукевич: «Самое главное – идти на выборы, голосовать, чтобы никогда в жизни судьба Беларуси не решалась на площадях и улицах»
03 июля 2020 10:24

Гайдукевич: «Самое главное – идти на выборы, голосовать, чтобы никогда в жизни судьба Беларуси не решалась на площадях и улицах»