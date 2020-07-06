«Акцент смещается в сторону профилактики, а не сразу карательные меры». Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях

В Беларуси обновляют Кодекс об административных правонарушениях. Проект в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – Светлана Любецкая.

Изменения касаются не только Кодекса об административных правонарушениях, но и еще Процессуально-исполнительного кодекса. В чем отличие между этими документами и за что они отвечают?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Действительно парламентом Республики Беларусь в первом чтении приняты, внесенные главой нашего государства законопроекты, – это Кодекс об административных правонарушениях, а также Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. В чем отличие? Если сказать простым языком, Процессуально-исполнительный кодекс регламентирует порядок ведения административного процесса, определяет компетенцию и органы, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, в нем на сегодняшний день введены новеллы о применении электронных средств для фиксации правонарушений. Те же камеры видеофиксации на дороге, аудио-, видеозаписи процесса в ходе судебного разбирательства, что также направлено на обеспечение максимальной объективности и доступности правосудия и многие другие вопросы, которые относятся к процессуально-исполнительному законодательству.