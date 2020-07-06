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«Акцент смещается в сторону профилактики, а не сразу карательные меры». Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях

06 июля 2020 11:04
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В Беларуси обновляют Кодекс об административных правонарушениях. Проект в первом чтении приняли депутаты Палаты представителей.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь – Светлана Любецкая.

Изменения касаются не только Кодекса об административных правонарушениях, но и еще Процессуально-исполнительного кодекса. В чем отличие между этими документами и за что они отвечают?

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Действительно парламентом Республики Беларусь в первом чтении приняты, внесенные главой нашего государства законопроекты, – это Кодекс об административных правонарушениях, а также Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. В чем отличие? Если сказать простым языком, Процессуально-исполнительный кодекс регламентирует порядок ведения административного процесса, определяет компетенцию и органы, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, в нем на сегодняшний день введены новеллы о применении электронных средств для фиксации правонарушений. Те же камеры видеофиксации на дороге, аудио-, видеозаписи процесса в ходе судебного разбирательства, что также направлено на обеспечение максимальной объективности и доступности правосудия и многие другие вопросы, которые относятся к процессуально-исполнительному законодательству.

«Акцент смещается в сторону профилактики, а не сразу карательные меры». Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях-1

На что направлено обновление этих кодексов?

Светлана Любецкая:
Если оглянуться назад, то в течение многих последних лет законодательство об административных правонарушениях множественно корректировалось. Я знаю, что практически каждую последнюю сессию заседания парламента в эти кодексы периодически, системно вносились изменения. И это говорило о чем? О том, что несколько утрачена актуальность положений, которые записаны, уже сами подходы устарели, и неслучайно сама жизнь к этому и подвела. В декабре прошлого года было дано поручение главы государства о проработке новых законопроектов, т. е. не новой редакции, а новых законопроектов. Просто посмотрели на сегодняшнюю обновленную жизнь, она меняется очень быстро. Если мы оглянемся на последний год, сколько событий произошло вообще в мире, в стране, какие подходы к жизни изменились. Законодательство, конечно, должно не только вдогонку реагировать, но и немножко даже наперед определять правовую базу, чтобы она была востребована, если будет такая необходимость.

Что изменится в Кодексе об административных правонарушениях? Подробности – в видеоинформации.    

# Закон # общество # Светлана Любецкая # Фотофакт

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